Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 01:50

20 saat karda mahsur kalan 3 arkadaş kurtarıldı

Giresun’da karın aniden bastırmasıyla yaylada mahsur kalan 3 kişi donmaktan son anda kurtarıldı.

20 saat karda mahsur kalan 3 arkadaş kurtarıldı

24 Kasım 2017 01:50


Edinilen bilgilere göre, Dün Espiye ilçesine bağlı çakıl yaylasında arızalanan iş makinasını almak için yola çıkan 3 arkadaş aniden bastıran kar sonrası yayla yolunda mahsur kaldı. Telefonların çekmediği için haber veremeyen arkadaşlar geceyi araç içerisinde geçirdi. Sabah yayan olarak yerleşim yerine kadar inen arkadaşlardan bir tanesi ekiplere mahsur kaldıklarını bilgisini verdi. 5 saatlik zorlu yolculuk sonrası donmak üzere olan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.


Sağlık durumlarını iyi olduğu belirtilen vatandaşların yaklaşık olarak 20 saat araç içerisinde kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç