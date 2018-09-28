211 Kilometre pedal çevirerek yarıştılar

Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu'nun ikinci gününde Rize'den hareket eden bisikletçiler Giresun'a ulaşarak ilk etabı tamamladı.

Karadeniz sahil yolu üzerinde Rize'den Giresun'a gelen 12 ülkeden 17 takım ve 100 sporcu bisiklet turunun ikinci günüde 211 kilometrelik parkurda pedal çevirerek yarıştılar. Zorlu yolculuğun ardından Giresun'a ulaşan bisikletçiler için Botanik Park'ta madalya töreni düzenledi.

Yarışın ikinci etabında Tristan Marguet 1'inci, Batuhan Özgür 2'nci ve Ali Nauser 3'ncü tamamladı. Dereceye girenlerin ödülleri Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın tarafından verildi.

Toplamda 505 kilometre pedal çevirmeleri planlanan sporcular yarın Giresun'dan hareket ederek 210 kilometre pedal çevirerek Samsun'a ulaşacaklar.