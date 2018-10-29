29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Giresun'da coşkuyla kutlandı

yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı Giresun'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Valilik önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koyma ile başlayan etkinlikler Giresun Atatürk stadında devam etti.

Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun askeri araç ile törene katılan protokol, öğrenciler ve halkı selamladı.

Selamlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunmasıyla devam eden törende Vali Sarıfakıoğulları'da konuşma yaptı.

Bugünün büyük bir heyecan ve gurur günü olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, “Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecan içinde kutladığımız bu anlamlı günde öncelikle tüm Giresunlu hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sevgi, saygı ve en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen kurtuluş savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmış ve bu zafer Cumhuriyet'le taçlandırılmış tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleştirilmiştir. Millet egemenliğine dayanan ‘Cumhuriyet' yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını ve sorumluluğunu yüklemiştir. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla devletin geleceğinden kendini sorumlu tutma şuurunun geliştirilmiş, ayrıca insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır” dedi.

Konuşmanın ardından program Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler, Cumhuriyet koşusu, şiir dinletisi ve halk oyunları ile devam etti. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından tören geçişi ile program son buldu. Tören geçişimde Bulancak Özel Harekat Taburu askerleri ve Giresun İl Emniyet Müdürlüğü polislerinin geçişi kutlamaları izleyen vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Espiye ilçesinde ki kutlamalarda bir öğrenci baygınlık geçirdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçelerde de sürdü. Espiye ilçesinde düzenlene törenler esnasında bir öğrenci baygınlık geçirdi. Öğretmenlerin ve çevredekilerin müdahalesi ile gölgelik yere alınan öğrenci 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasan Ali Yücel Ortaokulu öğrencisi olan Mustafa Bodur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.