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24 Temmuz 2018 17:13

3 bin rakımlı Karagöl hayran bırakıyor

Giresun’da 3 bin metre yükseklikteki krater göle ulaşan doğa severler, gölün berraklığı ve sessizliğiyle dinleniyor.

3 bin rakımlı Karagöl hayran bırakıyor

24 Temmuz 2018 17:13

Zirvenin altında kalan bulutlar ise seyrine doyumsuz manzara oluşturuyor.


Deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikte olan krater göl görüntüsü ve berraklığıyla doğaseverleri kendisine hayran bırakıyor. Giresun sınırları içerisinde bulunan ve en önemli yaylalarından birisi olan Sağrak yaylasından isminin alan 3 bin rakımlı Karagölü vatandaşlarca ilgi odağı oluyor. Giresun’un Dereli ilçesine 50 sahile ise 70 kilometre uzakta bulunan Karagöl’e araçla 2 saatte ulaşılıyor. Zirveye ulaşanlar Karagöl’ün berraklığı ve sessizliğiyle dinlenirken, zirvenin altında kalan bulutlar ise seyrine doyumsuz manzara oluşturuyor. Karagöl’e ilk defa gören AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, buraların turizme kazandırılması gerekli çalışmaların ve tanıtımın yapılacağını söyledi.


AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk beraberinde bulunan, Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Abdullah Önal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleriyle Sağrak Karagölünde incelemelerde bulundu.


Milletvekili Öztürk “Giresun 400’den fazla yaylası ile yayla cenneti olan bir şehrimiz. Yaylalarımızı koruyarak turizme kazandırma amacı ile yaptığımız çalışmalar ile Giresun Türkiye’de ön plana çıkıyor. Bu yıl geçen yıllara oranla Giresun turizminde gözle görülür bir artış yaşıyoruz. Yerli ve Arap turistler yaylalarımıza ilgi göstermeye başladı. Bu ilgi giderek artış gösterecektir ve bizlerde tüm yaylalarımızın turizme kazandırılması için turizm projeleri başlattık ve sürdürüyoruz. Bu yayla projelerimiz içerisinde Karagöller de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle doğa severler için bu Karagöller ziyaret edilmesi olmazsa olmazlar arasındadır. Ordu-Giresun Havaalanı’na yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Karagöl’e havaalanından indikten sonra 2 saatte ulaşılabilmektedir. Bu da ulaşım açısından oldukça ziyarete değer bir yerdir” dedi.




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