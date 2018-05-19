3 bin yıllık Uluslararası Aksu Festivali kortej eşliğinde başladı

Uluslararası Giresun Aksu Festivali bu yılda coşkuyla başladı. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi olan festivale Ukrayna, Gürcistan, Tekirdağ, İzmir ve Bursa’dan gelen halk oyunları ekipleri de katıldı.

Yeniyol Mahallesi’nden başlayan festival yürüyüşü ise Atatürk Meydanı’nda sona erdi. Burada hazırlanan sahnede festivale katılanlara ve vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Kerim Aksu, ilk defa etkinliklerin Ramazan ayına denk geldiğini söyledi. Festivalin yaklaşık 3 bin yıllık bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Aksu, “Geleneklerimize sahip çıkacağız. Bugün yürüyüşe gelip bizi dinleyen tüm yerli ve yabancı ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Genlik Spor Bayramı tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Dünyada çocuklara ve gençlere bayram veren tek lider. Dünya liderimiz ülkemizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs’ta İstanbul’dan çıkıp 19 Mayıs sabahı Samsun’a geldi ve bizim dedelerimiz buradan gönüllü oldular Kurtuluş Savaşı’na. 5 bin kişilik gönüllü alayla buradan gidip 250 kişi dönen tek iliz. Biz hiç kurtuluşu olmayan hiç işgal edilmemiş ender kentlerden birisiyiz. Onun için savaş görmediğimiz halde savaşa insanlarımızı verip, şehitler verip bu Cumhuriyetin değerini bilen atalarımıza saygılı onları minnetle anan Cumhuriyete bağlı vatana bağlı, Atatürk’üne bağlı nesiller yetiştirmeliyiz” dedi.

“Bugün ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor” diyen Aksu, ”Bu arada Filistin’de şehit olan gençlerimizin de bayramını kutluyorum. İsrail toplarıyla, İsrail mermileri ile şehit olan gençlerimizin de bayramını kutluyorum. Bu dünya bütün gençlere bütün çocuklara bayram olsun. Çocuklar ölmesin. Gençler ölmesin. Savaş olmasın. Barış içerisinde yaşamak umuduyla dileğiyle hepinize tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmanın ardından yürüyüşe katılan ülkeler ve yerli gruplar tarafından ‘barış halkası’ oluşturularak halay çekildi.