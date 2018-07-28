Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 11:31

3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Giresun’da dünyaya gözlerini açan Mehmet Bayram, çocuğunun iddiasına göre, 115 yılık hayatı boyunca 3 Osmanlı padişahı, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başkanını gördü.

3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

28 Temmuz 2018 11:31


1.Dünya Savaşı, 2.Dünya Savaşı, Balkan Savaşları ile Kurtuluş Savaşı’na tanıklık eden Mehmet Dede, 6 çocuğundan 150 torun sahibi olduğu ifade edildi. Türkiye’de en uzun yaşayan iller arasında gösterilen Giresun’da 115 yaşındaki Mehmet Aydoğdu, TUİK verilerini doğruladı. Giresun’un ve hatta Türkiye’nin en yaşlıları arasında yer alan Mehmet Aydoğdu’nun yaşlılığa bağlı olarak duyma ve unutkanlıktan başka bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten 70 yaşındaki oğlu Salih Aydoğdu, “Babam Mehmet Aydoğdu, yeni kimlik çıktığında 1922 doğumlu olarak yazılmış. Ancak bu kimliğini çıkartırken 19-20’li yaşlardaymış dolayısıyla bugün tahmini olarak 115 yaşından aşağı olmadığını biliyoruz. Bize daha önce Atatürk’ün Giresun’a gelişini, Osmanlı’daki Meşrutiyet Dönemini, birinci ve ikinci dünya savaşlarında duyduklarını birkaç yıl öncesine kadar anlatıyordu şimdi ise duymakta zorlanıyor ve artık unutkanlık başladı. Bazen aklına gelip anlatıyor bazen ise hiçbir şey hatırlamıyor” dedi.


Mehmet dedenin 6 çocuğundan yaklaşık 150 torun sahibi olduğunu anlatan gelini Refika Aydoğdu ise “Kayınbabamın 6 çocuğundan 150’ye yakın torunu var. Hatta torununun torununun torununu gördü. Şuanda 30 kadar torunundan, 80 torununun torunu, 40 kadar da torununun torununu torunu var. Tek rahatsızlığı yaşlılığa bağlı hastalıkları var. O da duymuyor ve unutkanlıklar başladı. Bir de artık yürümekte zorlanıyor. Bir tekerlekli arabası olsa onunla kapıda dolaştırabiliriz fakat şuan alamadığımız için sadece evde bakabiliyoruz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç