Ligin 5. Haftasında Akın Çorap Giresunspor’un deplasmandan Denizlispor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu.

Maçı izlemek için Giresun’dan Denizli’ye giden taraftarlar arasında bulunan iki çocuk taraftarın otobüste uyurken çekilen fotoğrafı ise maçın önüne geçerek sosyal medyada en fazla paylaşılanlar arasına girdi.

A.Ç Giresunspor’un önde gelen taraftar grubu Kumyalı ile maça otobüsle yaklaşık 2 bin 500 km yol giden küçük taraftarların fotoğrafı sosyal medyada ’40 yıllık özlemin peşinden koşanlar’ başlığı ile paylaşıldı.