Giresun’da Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeleri yerinde inceleyen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Giresun Ticaret Borsasını da ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Berger, Türkiye’de destekledikleri projelerin hepsini görmek ve ziyaret etmek istediklerini belirterek, "Giresun bunun bir örneği, sadece tarımla ilgili konu yok bir çok konu var, diğer projeler de var. Eğitim programlarına çok güçlü bir vurgu yapıldığını görüyoruz. Erasmus programının çok aktif olduğu bir il, eğitim kursları ve çalışmaları da var" ifadelerini kullandı.

Tarım ve turizmi eğitimle bağdaştırarak, insanlara eğitim vererek, tarım ve turizmde çalışmalarını, görev almalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Berger, "Üçüncü bir unsur da iş kollarını, sektörleri desteklemek, özellikle kadınlara vurgu yaparak insanların işletme açması konusunda onlara destek olma çalışmaları da yapılıyor. Giresun’da uygulanacak Atık Su Arıtma Projesi tüm sektörlere faydası olan bir proje, sadece çevreye değil aynı zamanda tarıma da faydası olan bir proje. Suyu temiz tutarak, denizi temiz tutarak turizme de fayda sağlayan bir projedir" şeklinde konuştu.

Geniş çaplı altyapı yatırımlarında bulunduklarını kaydeden Berger, "Bugün ziyaret ettiğimiz Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa çalışmalarımızın en son örneği sadece, biz geniş çaplı altyapı yatırımlarında bulunuyoruz. Umarım bu tesis ve bu çalışmalar hem çiftçilere hem de fındık alanında alım satım yapan kişilere faydalı olacaktır" dedi.

"Önümüzdeki aylarda ilişkilerimizi derinleştirip daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

Bir gazetecinin "Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerini" nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya Berger, şu şekilde yanıt verdi:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Mayıs’ta Brüksel’i ziyaretinden sonra çalışmalar bir çok alandaki diyalog çalışmaları arttı ve bir diyalog programı başlatıldı. Bu çerçevede yılın sonuna kadar belli bir program ve takvim çerçevesinde bu diyalog devam ettirilecek. Temmuz ayında bu siyasi diyalog kısmı gerçekleştirildi şimdi daha çok spesifik alanlara yani enerji, ulaştırma, ekonomi gibi diyalog alanlarına geçecek ve söyle devam edecek. Özellikle ekonomi alanı çok çok önemli ve ilginç olacak iki taraf için de. Umuyoruz ki hem bu diyalog hem de Brüksel’de aralık ayında iş kolları sektörlerle ilgili, iş adamlarıyla ilgili çalışmaları içeren diyalog da devamını getirecek ve önümüzdeki aylarda ilişkilerimizi derinleştirip daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz."