Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bulancak Acısu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden çıkılarak cadde üzerinde silahların çekildiği kavgada, iddialara göre İbrahim Pehlivan silahını çıkararak Ş.K.’nin ayaklarına ateş açtı. Bunun üzerine Ş.K. belindeki silahını çıkararak görgü tanıkların ifadesine göre “Adam öyle vurulmaz böyle vurulur” diyerek Pehlivan’ı kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından İbrahim Pehlivan olay yerinde hayatını kaybederken, Ş.K. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin Ş.K.’yi her yerde aradığı belirtildi.