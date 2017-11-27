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27 Kasım 2017 15:08

"Adam öyle vurulmaz böyle vurulur" diyerek kurşun yağmuruna tutmuş

Bulancak’ta dün gece saatlerinde İbrahim Pehlivan’ın (64) hayatını kaybettiği silahlı kavganın zanlısı olduğu iddia edilen şahsın her yerde arandığı belirtildi.


27 Kasım 2017 15:08


Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bulancak Acısu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden çıkılarak cadde üzerinde silahların çekildiği kavgada, iddialara göre İbrahim Pehlivan silahını çıkararak Ş.K.’nin ayaklarına ateş açtı. Bunun üzerine Ş.K. belindeki silahını çıkararak görgü tanıkların ifadesine göre “Adam öyle vurulmaz böyle vurulur” diyerek Pehlivan’ı kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından İbrahim Pehlivan olay yerinde hayatını kaybederken, Ş.K. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin Ş.K.’yi her yerde aradığı belirtildi.




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