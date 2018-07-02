AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Kasım 2017’den itibaren yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarımızı, en son 24 Haziran 2018 seçimleriyle nihayetlendirdik. Yeni gündemimiz biliyorsunuz seçim. AK Parti’de bir seçim bitiyor yeni bir seçim başlıyor. Bizim seçimsiz gündemimiz yok. Şimdi yerel seçim gündemimiz başladı” dedi.

24 Haziran seçimiyle ilgili olarak yeni sistemde Cumhurbaşkanı ve TBMM üyelerini seçtiklerini belirten Şenlikoğlu, yerel seçimlerde hazır olduklarını kaydetti. Seçim sürecinde asılsız iddia ve iftiraların olmasına rağmen başarılı bir şekilde seçimden çıktıklarını kaydeden Şenlikoğlu, “Seçim süresince Teşkilatlarımız ve il başkanı olarak şahsıma dönük bir çok motivasyon bozmaya yönelik çalışmalar, asılsız dedikodular ve iftiralar yürütüldü. Fakat hamdolsun biz bu tür basit dedikodulara takılmadan teşkilatlarımızla, ramazan demeden, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisine girdik ve şükürler olsun sonuca ulaştık. İnşallah bundan sonrada mecliste 3 milletvekilimizle birlikte Giresun’umuza hizmete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nurettin Canikli’yi yeniden bakan olarak görmek istediklerini belirten Şenlikoğlu, “Yeni sistemin bir ayağı da keskin bir şekilde yasamadan ayrılan, Yürütme yani Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki yeni bakanlar kurulu olacak, bundan da inşallah Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Sayın Bakanımız Nurettin Canikli’ye yeniden bakanlık beklentimizde mevcuttur. İnşallah buda gerçekleşir ve yeni dönem için Giresun’umuz için güzel bir sonuç olacaktır” şeklinde konuştu.

“AK Parti hizmeti merkezine yerleştirme bir partidir. 16 yıldır aynı ilkeyle yol alıyoruz” diyen Şenlikoğlu şöyle devam etti:

“Halen Şehrimizde hizmetlerimiz siyasi takibimizle de yürümeye devam ediyor. Bunları sizlerle seçim boyunca zaman zaman paylaştık. Bizim için, şehrimizin güneyinden geçen güney Çevre yolu çok büyük önem arz ediyor. Halen proje çalışması devam ediyor. Akabinde Seka bölgesinde devam eden yatırımlar bizimle yükseliyor. Çotanak Stadyumumuz, kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz, şehir hastanemiz yapıma devam ediyor. Eğribel Tüneli’nde bir tüpte ışık görünmüştü. İnşallah yakında diğer tüpte ışık görünecek. Bununla ilgili de planlamasını yapıp bir program düzenlemeyi düşünüyoruz. Yine bizim için ve şehrimizin merkezi için çok önemli bir proje olan Millet Bahçesidir. İnşallah bu müjde yakında hayata geçirilerek şehrimizin merkezinde insanımıza sosyal bir ortam sağlayabileceği güzel bir bölge oluşturulacaktır. Bu Projemiz en son Sayın Başbakanımız tarafından açıklanıp bütün halkımıza ilan edilirken; CHP’li Belediye bu bölgeyi yeşil alan kapsamına almak için belediye meclisine bir önerge getirdi. Keşke bu önergeyi bu bölgenin hemen yanında bulunan CHP’li Belediyenin imar anlayışını gösteren bina içinde düşünmüş olaydı. Fakat her zamanki hizmet değil, şov anlayışı ne yazık ki Giresun Belediyesinde devam ediyor. Bizim için bir seçim biter yenisi başlar. Önümüzde artık Giresun’umuzun ve merkezin kaderini belirleyecek yerel seçimler var. Bundan sonra yoğun gündemimiz olacaktır.”

"İnşallah halkımız, şehrimizdeki CHP’li belediye krizine de son vererek, bahane değil hizmet üreten bir yönetimin bu şehrin merkezine de hakim kılacaktır" değerlendirmesinde bulunan Başkan Şenlikoğlu, “CHP’li belediyenin vaat edipte yapmadıklarını halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Şehrimizde ki trafik sorunun çözülmediği ve hatta CHP’li belediye tarafından daha da içinden çıkılmaz hale geldiğini, İmar problemlerinin şehri kötü bir görüntüye soktuğu, bir çok kez halkımızla paylaştık, bu konudaki paylaşımlarımıza da devam edeceğiz” dedi.