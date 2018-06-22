AK Parti Giresun İl Başkanı Şenlikoğlu’ndan CHP’ye cevap

AK Parti İl Başkanı Şenlikoğlu; gazetelerde çıkan ve gündemi meşgul eden hadiseyle alakalı beyanatlarını hayretle karşıladığını ifade etti.

"Her şeyden önce CHP İl Başkanının partimizin 16 yıllık iktidarı döneminde Giresun’a yapılan hizmetlerden, yatırımlardan veya projelerden bilgisinin olmadığını, takip noktasında yetersiz kaldığını görüyoruz" diyen Şennlikoğlu “İktidarımızla 16 yıldır halkımızın huzuruna alnımız ak, başımız dik ve hizmet aşkıyla devam etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın her platformda bizlere gösterdiği teveccüh ve teşekkür, bizleri öylesine motive ediyor ki gücümüze güç katıyor. Gece gündüz onların hizmetine biran bile durmadan koşturuyoruz. Çok şükür ki bu teveccüh bizlere nasip oluyor. Bu dualar hamdolsun bizlere ediliyor. Tabi CHP yöneticileri maalesef yıllarca sahada ve vatandaşımızın karşısında şahit oldukları manzaralar hoş olmadığı için bu gibi durumlara alışık değiller. Ülkemiz ve ilimizde hayal bile edilemeyen bir çok hizmet ve yatırımlar şükürler olsun ki bizlere nasip oluyor. Yeter mi ? tabi ki yetmez. Çünkü Giresunlu hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Bir sorun varsa, yine bizler bu sorunun çözüm noktasında güven duyuluyor ve gayretle yine bizler çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Sayın İl Başkanı bu konuda rahat olsun" dedi.

CHP’li yöneticilerinin maalesef sürekli kamuoyunu yanıltma, yalan ve yanlış iddialarda bulunmaya ve mesnetsizce şov yapma alışkanlıklarına devam ettiğine dikkat çeken Şenlikoğlu "CHP’de hiçbir zaman değişen hiç bir şey yok. Genel Başkanından Cumhurbaşkanı adayına kadar tutum, demeç, hal ve tavırlar zaten kamuoyunun takdirinde açıkça her yerde izleniyor. Bırakın Proje üretmeyi, hizmet etmeyi, Hakikati bile görmeye ısrarla direndiklerini milletimizde bizlerde şahit oluyoruz. Milletimizin karşısına çıkacak yüzü olmayanlar maalesef küçük ayak oyunlarıyla algı ve şov derdine düşmektedirler. Yerel Yönetimlerinden tutunda, idare ettikleri birimlerdeki becerileri ve tutumları ortada. Biz hizmet yapar, Maalesef CHP şov yapar. Çözüme ve hizmete dönük bir çalışmaları olmadığı gibi, şova, gösteriye ve algıya yönelik hareketler CHP’ye zaten yakışandır. 24 Haziran’dan sonra daha güçlü ve daha yeni bir Türkiye ile ilimize yine vatandaşlarımızın gönüllerini mest edecek hizmetleri tüm gayretimizle sunacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Halkımız; kimin hizmet ürettiğini, kimin laf ürettiğini ve kimin şov yaptığını gayet iyi biliyor. Kimin kendine oy istediğini, kimin başkalarına oy istediğini de biliyor” ifadelerini kullandı.