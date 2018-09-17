AK Parti Giresun İl Başkanlığı Menderes'in idamının yıldönümünde açıklama yaptılar

AK Parti Giresun İl Başkanlığı tarafından bugün Atatürk Meydanı'nda AK Parti Genel Merkezi İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın, 27 Mayıs darbecileri tarafından idam edilmelerinin 57. yıldönümü nedeniyle hazırlanan basın açıklaması okundu.

Basın açıklamasına Milletvekilleri Sabri Öztürk, Kadir Aydın, İl teşkilatı, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun okuduğu basın açıklamasında, "27 Mayıs Darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açmıştır" vurgusu yapıldı.

“27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi'nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır” diyen Şenlikoğlu, “Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs Darbesi'ni diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir” dedi.

Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlattığını kaydeden Şenlikoğlu şöyle devam etti:

“Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır.”

“Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor”

Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla kara günlerin aşladığını ifade eden Aytekin Şenlikoğlu, “Başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasadışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen 'Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır” ifadelerini kullandı.