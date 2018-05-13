AK Parti Giresun İl Başkanlığından açıklama

Seçim gündemine bağlı kalmaksızın çalışmalarınahız kesmeden devam ettirdiklerini ifade eden AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Ülkemiz adına son derece önemli olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleriyle alakalı, parti içi çalışmalarımız son sürat devam etmektedir. Milletvekili aday adaylarımızın başvurularının sona ermesinden sonra teşkilat temayül yoklamalarımız ile Genel Merkez Komisyon incelemeleri gerçekleştirilmiş, diğer komisyon çalışmaları da Genel Merkezimiz düzeyinde hızla devam etmektedir. 21 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Milletvekilleri kesinleşmiş listeleri Yüksek Seçim Kuruluna sunularak, 25 Mayıs’ta Milletvekili Aday Tanıtımlarımız Genel Merkezce belirlenen programla yapılacaktır. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanımız halkımızın teveccühüyle ilk turda en yüksek oy oranıyla seçilerek, 4 milletvekilimizi de TBMM’ye inşallah göndereceğiz. Ülkemizde ve ilimizde seçim sürecinin başladığı bu dönemde, özelikle halkımıza hizmet noktasında seçim gündemine bağlı kalmaksızın çalışmalarımıza gece gündüz devam etmekte, vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını sosyal ve hukuk devleti gereği olarak hız kesmeksizin sürdürmekteyiz.“ dedi.

"Giresun Belediyesi kötü yönetiliyor"

CHP’li Giresun Belediyesi’nin seçim sürecinde yönetim krizinin devam etmekte olduğunu ifade eden AK Parti Giresun İl Başkanı Şenlikoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Kaynakları sorumsuzca kullanmakta, borç sarmalını her geçen gün büyütmektedir. Kısa vadede ödemesi gereken borçları ödemek için Belediyeye ait olan tamirhaneyi satan CHP’li Giresun Belediyesi, yeniden tamirhane yapmak için ise kredi bulmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte Giresun’a 9 yılda yatırım yapmayan, fakat 116 milyon lira borcu olan Giresun Belediyesi’nin, 24 milyon liralık yıllık temizlik harcamasının neden bu kadar afakî bir rakam olduğunu da kamuoyuna açıklaması gerekir. Zira bu temizliği hemen yanımızdaki ilçemiz olan Bulancak ilçesi, merkezin yarı nüfusuna sahip olmasına rağmen yıllık 4 milyona yapmaktadır. İl Özel İdaresi ise merkeze ait köylerimizde, aynı temizlik ve çöp toplama faaliyetini yıllık 1,5 milyon gibi rakamlara yapmasına rağmen, CHP’li Giresun Belediyesi’nin 24 milyon gibi bir rakamla temizlik hizmetlerini yaptırması düşündürücü olup kamuoyu ile de paylaşmalıdır.”

Şenlikoğlu, “CHP’li Giresun Belediyesi şehrimize belediyecilik adına kalıcı yatırımlar yapmadığı gibi, şehrin geleceğini de ipotek altına almaktadır” diyerek “2014-2018 yılları arasında ortalama toplam 650 milyon lira civarında bir gelir ve harcaması olan belediyenin, 116 milyon lira borcu olduğu gibi, herhangi bir yatırım ve sorunların çözümüne dönük çalışması da yoktur. Ne yazık ki CHP’li belediye sorunları çözmek yerine artırarak devam ediyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.