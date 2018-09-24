AK Parti Giresun İl Başkanlığından öğrencilere aşure ikramı

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu beraberinde Giresun Üniversitesi Rektörü Cevdet Coşkun, Partinin Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Merkez İlçe Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın ve Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Kılıç ile birlikte üniversite güre yerleşkesinde açılan ÜNİAK Topluluğu standında üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine ve personellere aşure ikram etti.

İl Başkanı Şenlikoğlu burada yaptığı açıklamada, "Eğitim için ailelerinden uzakta olan Giresun Üniversitesi öğrencilerimize ev sıcaklığında aşuremizi ikram ettik. Muharrem Ayı'nın ve aşurenin bereketini hep birlikte paylaştık. Amacımız bu kıymetli ayın bilinçlenen ve gelişen gençlerimize önemini anlatmak ve bugünlerde en çok ihtiyacımız olan birliğimize katkı sunmaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.