AK Parti Giresun İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı gerçekleşti

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin en büyük zenginliğinin gençler olduğunu ve bu nedenle partilerinin gençlere çok önem verdiğini söyledi.

AK Parti Giresun İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı düzenlendi. AK Parti Giresun İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Merkez İlçe Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Enis Günay, Karadeniz Bölge Koordinatörü Coşkun Keklik, İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Kılıç, Gençlik Kolları İlçe Başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantıda açılış ve selamlama konuşmasını yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Kılıç, “AK parti olmanın, AK partide genç olmanın gururunu nasıl yüreğimizde hissediyorsak, yine AK Parti'de genç olmanın sorumluluğunu, vebalini yüreğimizin en derinliklerinde hissediyoruz. Biliyoruz ki mensubu olduğumuz bu hareket tüm dünya mazlumlarının, Alem-i İslam'ın son umududur. Yine biliyoruz ki bu hareketin umudu da bu gençliktir. Bu sebep ile biz gençlerin boşa harcayacak bir dakikası bir anı bile yoktur. Bizler bu bilinçle 14 Nisan 2018 tarihinde devir aldığımız bu vazifeyi daha da öteye taşımak için mücadelemizi sürdürecek, hiçbir zaman önümüze çıkan engellere aldırmayacak, yılmadan yıkılmadan davamız ve partimiz gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da yaptığı konuşmada “Gençlerimizi görünce onlar gibi heyecanlı oluyor, kendimize geliyoruz. Cumhurbaşkanımız özellikle gençlere çok önem veriyor. Gençlik programlarının çoğunluğuna katılıyor. Kendisi zaten “Bizler gelip geçiciyiz. Biz bu gençlere bu vatanı da bu görevi de bırakacağız' diyor. Aynı şekilde gençlik döneminin ve gençlerimizin benim içinde ayrı bir önemi var. Bizlere genç yaşlarımızda iken “Bir yiğit çıkacak ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Dünya Beşten Büyüktür diyerek Emperyalizme kafa tutacak” deselerdi o dönemlerde bunu hayal bile edemezdik. Ancak bugün gençlerimizin lideri bellidir. Bu liderin gözünün gördüğü işte bu gençlerdir. Çünkü Gençlerimiz çalışmalarda, sahalarda, sokağa çıktığımızda kısacası her alanda elimiz, kolumuzdur. Gençlik yoksa heyecan yok, varsa heyecan var. Gençlerin çalışmaları, partimize heyecan getiriyor. Gençlerimiz siyaset üreten, siyasete öncülük eden, bir anlamda genel ve yerel çalışmalarda AR-GE üretimi yapan organdır. Sözlerimi noktalarken bu günlerde Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren çalışmalarda gençliğimize başarılar diliyor, Gençlik Kolları İl Başkanı Mahmut Kılıç Kardeşime ve Yönetim Kurulu Üyelerimize emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise gençlere hitaben yaptığı konuşmada “Öncelikle toplantımız hayırlara vesile olsun. Gençlerimizi görünce, gençlik yıllarıma dönüyorum. Gençlik Kollarımızın İl Danışma Meclisi toplantısı var denilince heyecanlandım, geçmiş günlerimdeki heyecanı tekrar hissederim diye atladım, aranıza hevesle geldim. Ülkemizin en büyük zenginliği nedir desek? Belki birçoğunuz bu soruya farklı cevap verir ama Türkiye'nin en büyük zenginliği siz gençlersiniz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız ve partimiz gençlere çok önem veriyor. Bizler Parti çalışmalarımızda gençlerimizle birlikte yürüyoruz. Türkiye'de kendi kendine yarışan bir partiyiz. Biz kendine hedef koyan, o hedef için çaba gösteren ve o hedefe ulaşmak için projeler üreten bir partiyiz. Gençlerimiz bu hedeflerin peşinde koşmaktan eminim geri durmayacaktır. Ben tüm yönetimdeki gençlik kolları başkanlarımıza, başkanlarımızın çalışma arkadaşları ve genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.