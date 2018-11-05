AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mete Bahadır Yılmaz'ın açıklaması

AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Giresun'da yapılan tüm yatırımları takip ettiklerini söyledi.

Yılmaz, AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısı ile yatırımlar, doğalgaz ve il özel idare hakkında bilgiler verdi.

Giresun Merkezde şehir içi doğalgaz faaliyetlerini titizlikle takip ettiklerini belirten Mete Bahadır Yılmaz, “Teyyaredüzü mahallesine gaz arzının sağlanması ile ilgili çalışmalar son aşamasında olup Fındık araştırma enstitüsü ve Çıtlakkale Mahallesi içerisinde devam etmektedir. Doğalgaz hattının Batlama karayolu geçişinin bitmek üzere ve karayolundan sonra Batlama deresi geçişinin de 2 hafta içerisinde tamamlanıp kasım ayı sonunda Teyyaredüzü mahallesine yılsonunda Güre, Erikliman ve Gaziler mahallesine doğalgaz hattının yapımı tamamlanacaktır” dedi.

Doğalgaz firmasının Giresun'da 23 milyon liralık yatırım yaptığını kaydeden Yılmaz, “30 yıl boyunca Giresun şehrinin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak 80 bin kapasiteye sahip şehir giriş istasyonu, 3 Adet 5 bin debi kapasiteye sahip bölge dağıtım istasyonu Kurulmuş, 18,5 kilometre çelik, 145 kilometre polietilen kelepçe şebeke, 43 kilometre bağlantı hattı olmak üzere toplamda 206,5 kilometre Doğalgaz dağıtım hattı imalatının tamamlanmıştır. 5 bin 400 adet binaya doğalgaz dağıtım servis kutusu montajı yapılmış, Giresun Merkezde toplam 51 bin 165 adet doğalgaz kullanabilecek konutun 41 bin 184 adeti doğalgaza kavuşmuştur. Penetrasyon oranı ise yüzde 85'dir. Ayrıca Teyyaredüzü, Güre, Eriklimanı ve Gaziler Mahallesinde toplam 7 bin konutun gaz talebini karşılayacak şebekede tamamlanmıştır” ifadelerini kulandı.

“Şehir içi Doğalgaz hattı yapımı kadar önemli olan bir diğer konu da, Şehir Merkezinin artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaktır” diyen Yılmaz şöyle devam etti;

“Bu konuyu milletvekillerimizin desteği ve yardımlarıyla bizzat takip ediyoruz. İlimiz Merkezi Aksu mahallesinde yaklaşık 50 yıl önce yapılan Trafo Merkezini, Merkezde artan elektrik ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiğini ve Merkezde zaman zaman elektrik kesintilerinin yaşandığını görmekteyiz. Bunun çözümü noktasında Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından yakın zamanda yapımına başlanacak olan 2. trafo merkezi için Giresun 2. Organize sanayi bölgesine 14 bin metrekare arsa tahsisi yapılarak, 30 milyon liranın üzerinde bir yatırımın yılsonuna kadar firma tarafından başlatılacağının müjdesini memnuniyetle paylaşmak isterim.”

İl Özel idare karla mücadelede 15 bin kilometre yol açtığını vurgulayan Yılmaz, “İl Özel İdaresince de yapılan hizmetleri ve yatırımları sık sık takip ettiklerini kaydeden Yılmaz, “Bu bağlamda Giresun İl Özel İdaremiz hizmet verdiği, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret, ilin çevre düzeni ve planı, Bayındırlık ve İskan, toprağın korunması, sosyal hizmetler ve Çocuk Yuvası Yapımı ve barındırılması, Kadın sığınma evleri, ilk ve ortaöğretim kurumlarına arsa tahsisi, binaların yapımı bakımı ve onarımı, İl sınırları içerisinde imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım, kurtarma, Kültür Turizm ve köylerin desteklenmesi gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. İl Genelinde toplam 550 köye özel idare yoluyla birçok alanda hizmet götürülmektedir. İl özel idaremizin sadece karla mücadele adı altında yıllık ortalama 15 bin kilometre yolu açık tutmaya çalışmaktadır. Kapanan bazı yollarında tekrar tekrar açıldığını düşünürsek karla mücadele kapsamında yaklaşık 30 bin kilometre yol açıyor demek kesinlikle mübala olmaz” şeklinde konuştu.