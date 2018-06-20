Ziyaretlerinde AK Parti hükümeti döneminde yapılan yatırımları anlatan ve AK Parti’nin her zamankinden daha fazla güçlü olduğunu aktaran Aydın, Cumhur İttifakı ve partisi için destek istedi. Yeşilhisar, Hisarkaya, Küçükada, Gündoğdu, Muratlı, Odadüzü, Ezeltere, Damudere, Kuzköy köylerini ziyaret eden Aydın “AK Parti 16 yıldır hezimete dur, hizmete devam diyen bir iktidar anlayışı sürdürmektedir. AK Parti iktidarının bu hizmetleri yapmasındaki ana gerekçelerin başında milletimizden aldığı güç geliyor. Giresunumuzda ilçe, belde ve köylerde yaşayan hemşehrilerimizi şehir merkezine ulaştıran il yollarını 430 kilometreye uzattık. Böylece kente erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirerek Giresun’daki karayolu ağını 116 km’si bölünmüş yol olmak üzere 755 kilometreye ulaştırdık” dedi.

AK Parti’nin 16 yılda Giresun’a sadece ulaşım ve haberleşme alanında 4,8 Milyar TL yatırım yaptığının altını çizen Kadir Aydın “Yaparsa yine AK parti yapar. 16 Yılda ülkemize kazandırdığımız yatırım ve projeler bizim referansımızdır. Asıl olan milletimizdir, asıl olan siyasetin amacına hizmet etmektir. İnşallah 24 Haziran’dan sonra yeni dönemde ektiğimiz ekinlerin hasatını topluyor olacağız. Yeni dönem Türkiye’miz için; birlik, bereket, bolluk dönemidir” diyerek konuşmalarına son verdi.