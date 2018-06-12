AK Parti Giresun Milletvekili adayları seçim gezilerini sürdürüyor

İlçe merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Öztürk, vatandaşların günlük yaşamları ile ilgili talep ve beklentilerini de dinledi.

Öztürk, yaptığı konuşmada “Bu dönemde Giresun’dan Cemal Öztürk kardeşiniz size emanet. Cumhurbaşkanımız ‘Seni Giresun’a emanet ediyorum, Giresun’u da sana emanet ediyorum’ dedi. Bu seçimin ayrı bir özelliği var. Biliyorsunuz, Türkiye bir referanduma gitti ve bir sistem değişikliği yaptı. Türkiye artık Parlamenter Sistemini, Başkanlık Sistemine dönüştürdü. Milletimiz doğrudan Cumhurbaşkanını seçecek ve Cumhurbaşkanı Hükümeti kuracak. Bundan sonra artık Başbakan olmayacak. Bunun yerine Cumhurbaşkanı olacak ve Bakanları Cumhurbaşkanı tayin edecek. Bakanlar da meclisten olmayacak, milletvekillerinden olmayacak. Dolayısıyla bu seçim çok önemli. Beş yıl boyunca Türkiye’yi Cumhurbaşkanı ve tayin ettiği insanlar yönetecek. Biz inanıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Allah’ın izniyle sandıklardan büyük bir oy çoğunluğu ile çıkacak" ifadelerini kullandı.

Bir oyun bile önemli olduğunu kaydeden Milletvekili Öztürk ’’İstikrar için yine yaparsa AK Parti yapar, çalışırsa yine AK Parti çalışır. Özellikle hanım kardeşlerimize çok güveniyoruz. Bu işin gizli kahramanları onlar. AK Partimizin başarısının sırrı bayan kardeşlerimizin samimi bir şekilde ihlaslı bir şekilde çalışmaları. O yüzden gece demeyeceğiz gündüz demeyeceğiz, kapı kapı dolaşıp bu işin önemini anlatacağız. Çünkü bütün dünya bizi izliyor. Şu an da bütün dünyanın gözü Türkiye’de. Bir oyun bile önemi var. 16 senedir yaptıklarımız ortada. Cumhurbaşkanımızın yaptıkları meydanda. Onun için sevgili kardeşlerim cumhurbaşkanımıza hep beraber güç verelim" şeklinde konuştu.