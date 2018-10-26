AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, açıklanan fiyatı değerlendirdi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Fındık Çalışma Grubu'nun gayretleri sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan fındık üreticilerimize müjdeyi verdi. TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu ise 14,5 liradan alınacak ve kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapılacak. TMO'nun depolarındaki 10 bin ton fındık FİSKOBİRLİK'e teminat karşılığı verilerek, fındık üreticilerinin teşkilatı olan FİSKOBİRLİK desteklenecek. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Fındık üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.