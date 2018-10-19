AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Yunanistan'da Türkiye'deki sendikalaşmayı anlattı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu'nun 52. oturumu Yunanistan'ın Kavala şehrindeki toplantıya katıldı.

Yunanistan Parlamentosu'nun davetiyle, Kavala'da gerçekleşen toplantıda, “Sendikaların Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Bölgesindeki Ekonomik İşbirliğinin Güçlendirilmesindeki Rolleri” konuşuldu.

Toplantıda konuşan KEİPA TBMM Komisyonu Başkanı, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, KEİPA üyesi ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine değinerek, böylesi bir etkinlik kapsamında Kavala'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öztürk konuşmasında "Yakın dönemde, Türkiye, çalışma yasalarında önemli değişiklikleri hayata geçirmiştir ve süreç halen devam etmektedir. Temel amacı işçi haklarının sağlanması ve iş barışının tesis edilmesi olan sendikalara kamu çalışanları da kavuşmuştur. Türkiye'de memur sendikacılığı ilk olarak 1961 Anayasası'yla yasallık kazanmış ve daha sonra güçlenerek devam etmiştir. Türkiye'de 2017 Ocak Ayı İstatistiklerine göre 12.699.769 kişi işçi statüsünde çalışmaktadır. İşçilerin 1 milyon 546 bin 565 kişisi sendika üyesidir. İşçi kesiminde sendikalaşma oranı yüzde 12.18'dir. Kamu kesimi çalışanları arasında ise Temmuz Ayı itibariyle 2 milyon 452 bin 249 sendikalı olabilecek kamu görevlisi yer almakta, kamu görevlilerinin 1 milyon 756 bin 934 kişisi, diğer bir ifadeyle yüzde 71.64'ü sendikalı olarak çalışmaktadır. İşçi ve memur çalışanlar birlikte düşünüldüğü zaman, 15 milyon 152 bin 018 çalışanın, 3 milyon 303 bin 499 kişisi sendika üyesidir. Bu rakamlara göre, Türkiye genelinde sendikalaşma oranı yüzde 21.8'e ulaşmaktadır. Türkiye'de bir sendikanın kurulması karmaşık bir süreç değildir. İşçi haklarının sağlanması ve iş barışının tesisi için kolay şartlara bağlanmıştır. Fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel 7 kişinin bir araya gelerek istenilen birkaç resmi evrakı il valiliğine vermesiyle sendika kurulmuş sayılır. Ekonomik açıdan yaşanan küreselleşme, sendikaların uluslararası ölçekte daha büyük bir konsolidasyonu gerektirmektedir. Sendikaların uluslararası platformlarda iş birliği içerisine girmeleri yavaş yavaş hız kazanmaktadır. Ulusal yapıların güçlendirilmesi ile birlikte, bölgesel düzeyde, KEİ ülkeleri arasında da iş birliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ekonomik, sosyal ve çalışma ilişkileri ile ilgili konularda bir diyaloğun geliştirilmesi amacıyla KEİ ülkelerinin sendikaları arasında bölgesel iş birliğine yönelik bir mekanizma kurulması önem arz etmektedir'' dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, ayrıca TBMM'deki fındıkla ilgili "Araştırma Önergesi" oylamasına ve görüşülmesine KEİPA toplantısı için görevli olduğundan dolayı katılamadığını ancak her daim fındık ve fındık üreticisinin yanında bulunduklarını gereken desteğin sağlanması yönünde üzerine düşeni yapacağını ifade etti.