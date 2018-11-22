AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk Türk-Rus Forumu'nda konuştu

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği, Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleşen, Türkiye-Rusya İlişkileri ve Geleceğinin Şekillendirilmesi konusunu içeren Türk-Rus Toplumsal Forumu Ankara'da düzenlendi.

İki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerle dostluk köprülerini çoğaltarak bölgede krizlerin çözüme ulaştırılması ve kalıcı istikrar sağlanması amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını KEİPA Türk Grubu Başkanı Giresun Milletvekili Cemal Öztürk yaptı. Öztürk yaptığı konuşmada “Avrasya coğrafyasının güçlü devlet geleneğine sahip iki önemli ülkesi Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerinin gelecek perspektifiyle değerlendirilecek bu toplantıya katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, İstanbul'da Türk Akım Projesinin deniz kısmının tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törende biraraya geldiler.Bu önemli ve stratejik projeyle ilgili töreni ben de büyük bir dikkatle takip ettim. Tören sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya için kullandığı 'güvenilir dost' ifadesinin üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Sayın Putin de daha önce yaptığı muhtelif açıklamalarda Türkiye'yi 'önemli ve güvenilir bir ortak' olarak tanımlamıştı. Birlikte yaşadığımız ve paylaştığımız zorlu coğrafyayı göz önünde bulundurduğumuzda 'güvenilirlik' kavramının ne kadar önemli olduğu daha da fazla ortaya çıkıyor. Türkiye ve Rusya 'karşılıklı güven ve saygı' temelinde özellikle son 15 yıl içerisinde çok şey başardılar. Ticaretimiz gelişti. Bu alanda son iki yılda yeniden güçlü artış eğilimi görüyoruz. Karşılıklı olarak doğrudan yatırımlarımız 10 milyar doları aştı. Türk müteahhitleri Rusya'nın muhtelif şehirlerinde, bölgelerinde güzel işler başardılar. Çalışmalarına devam ediyorlar. Aynı şekilde, Rus misafirlerimiz son iki yıldır ülkemizi ziyaret eden yabancı ülke vatandaşları arasında ilk sırada yer alıyorlar. Başta Suriye olmak üzere bölgesel konulardaki samimi diyaloğumuz barış ve istikrar için olumlu neticeler doğuruyor. Aslında, ekonomileri birbirini tamamlayan iki komşu ülke arasında olağan görülmesi gereken bu müspet gelişmelerden bazılarının(!) pek de memnun olmadıklarını görüyoruz, biliyoruz. Tam da bu noktada, en üst düzeyde güçlü siyasi irade konularak oluşturulan 'karşılıklı güvenin' tabana yayılması meselesi ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"Bizler biliyoruz ki Türkiye ve Rusya'nın arası ne zaman iyi olduysa, bundan iki ülke ve halkları istifade etmiştir. Keza, ilişkiler ne zaman bozulduysa, bu iki ülkenin de zararına olmuştur" diyen Öztürk "Dolayısıyla özellikle biz parlamenterlerin bu tarihsel geçmişi dikkate alarak 'karşılıklı güvenin' tabana yayılmasında rol oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bu çerçevede TBMM ile Rusya Federasyonu Federal Meclisi arasında 'Üst Düzeyli Ortak Komisyon' kurulması tasavvurunu kıymetli buluyorum. Bu vesileyle, yoğun ekonomik, kültürel ve beşeri temas içerisinde olan ülkelerimiz arasındaki vize muafiyet rejiminin yeniden tesisinin gerekliliğini vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Öztürk'e teşekkür plaketi takdim etti.

İki gün sürmesi beklenen toplantının yarın Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde verilecek kapanış gecesi resepsiyonuyla sona ereceği belirtildi.