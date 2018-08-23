AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk’ten bayram ziyaretleri

Bayram tatilini seçim bölgesi Giresun’da geçiren AK Parti Milletvekili Öztürk, ilçeleri dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Her fırsatta seçim bölgesinde bulunmaya çalıştığını ifade eden Öztürk, özellikle bayram dolayısıyla bu tür ziyaretlerin daha anlamlı hale geldiğini belirterek; “ Zaman zaman ilçelerimizi seçim dönemlerinin dışında da ziyaret etmek bizim için bir görevdir ve biz bu görevi mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak bayramlarda bu tür ziyaretler daha çok anlam ifade etmektedir. Bayram dolayısıyla bulunduğumuz ilimizde mümkün olduğunca ilçelerimizde esnaf ve vatandaşlarımızla görüşmeye çalıştık. Onların sorunlarını bizzat dinleme imkanı bulduk. Şunu gördük ki bütün vatandaşlarımız ve esnafımız ekonomik saldırıların yapıldığı bu zor süreçte devletimizin ve hükümetimizin yanında durmaktadır. Bu millet bilinci olduğu sürece asla dış güçler bu millete boyun eğdiremeyecektir" diye konuştu.