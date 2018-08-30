Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 13:27

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk’ten çay üreticilerine destek

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresunlu çay üreticileriyle çay toplayarak üçüncü sürgün çay hasadının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk’ten çay üreticilerine destek

30 Ağustos 2018 13:27


TBMM’nin kapalı olması nedeniyle tatilini seçim bölgesinde geçiren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, ilçe ve köy gezilerini sürdürüyor. Ziyaretlerini Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde sürdüren Milletvekili Öztürk, fındık hasadının ardından üçüncü sürgün çay hasadına başlayan üreticilerin sorunlarını dinledi.


Giresun’da fındığın yanı sıra çay üretiminin de önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Milletvekili Öztürk, Eynesil’in Ören Beldesi’nde çay bahçesine girerek çay topladı.


Tirebolu, Güce, Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde fındığın yanı sıra çay üretiminin de önemli bir geçim kaynağı olduğunu kaydeden Milletvekili Öztürk; “ Giresun, her ne kadar fındığın ön plana çıktığı bir il olsa da çay üretiminden geçimini sağlayan üreticiler de oldukça fazladır. Bu nedenle başta Eynesil olmak üzere birçok özel sektör çay fabrikalarının bulunması dikkat çekmektedir. Tirebolu’da ise ÇAYKUR’un da çay fabrikası bulunmaktadır. Bu konuda çay üreticilerimizin sorunlarını dinledik ve bu bölgede özel sektör çay işletmelerinde daha da fazla istihdamın sağlanması, üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde çalışmalarımızı yapacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç