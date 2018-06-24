AK Parti Giresun’da 3, CHP 1 milletvekili çıkardı

Buna göre AK Parti’den Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, CHP’den ise Necati Tığlı milletvekili seçildi.

Kesin olamayan seçim sonuçlarına göre Giresun’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64,65, Muharrem İnce, yüzde 25,45, Meral Akşener yüzde 8,43, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,99, Selahattin Demirtaş yüzde 0,26 ve Doğu Perinçek yüzde 0,23 oy aldı.

Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 64,60, Millet İttifakı yüzde 33,33 oy aldı. Partilere göre oy dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti. AK Parti yüzde 52,72, MHP yüzde 10,75, CHP yüzde 17,51, İYİ Parti yüzde 14,29, SP yüzde 1,27, HDP yüzde 0,95, Vatan Partisi yüzde 0,19 HÜDAPAR yüzde 0,18.

Kesin olmayan oy dağılımlarına göre Giresun’da AK Parti 3, CHP ise 1 milletvekili çıkardı. AK Parti’den Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, CHP’den ise Necati Tığlı milletvekili seçilmiş oldu.