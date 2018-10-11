AK Parti'den CHP'li Giresun Belediyesi'ne hizmet eleştirisi

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediyesi'nin hizmet yapmak bir tarafa maaş ödemeyecek kadar zor durumda olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Giresun İl Başkanı Şenlikoğlu Giresun Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulunarak, billboardlar ve reklam panolarında hizmet tanıtımı yerine kendi afişlerinin yer aldığını kaydetti. Şenlikoğlu “CHP'li Giresun Belediye Başkanı 10 yıllık süresince, billboardlara ve reklam panolarına asacak hizmetinin bulunmadığı, belediye başkanın yeni belediye başkanı olacakmış gibi, sadece kendi fotoğraflarını sergilemesi, hizmet üretilmediğinin ilanıdır. CHP'li teşkilatlar ise Belediyenin elle tutulur herhangi bir hizmeti olmadığından topu iktidara atarak, yapılmayan hizmetlere gerekçe bulmaya çalışmaktadırlar. Bir süre önce CHP'li Belediye Başkanının maaşları ödeyemediğini, belediyenin ciddi bir borç batağında olduğunu, bu durumdaki bir belediyenin de hizmet yapmayı ikinci plana iterek artık günü kurtarmanın hesabı içerisinde olduğunu söylemiştik. Görüyoruz ki bu konuda kamuoyunu aydınlatıcı hiçbir açıklama gelmediği gibi, CHP'li yöneticiler orta sahada top çevirmeye devam ediyorlar” dedi.

“Bizim referansımız hizmetlerimizdir”

Partilerinin yurt genelinde olduğu gibi Giresun'da da 16 yıldır yapılamayan hizmetleri yaptığını anlatan Şenlikoğlu “Halkımızın bizlere gösterdiği teveccühe de layık olmaya çalışıyoruz. Maalesef CHP Yöneticileri bu durumlara alışık olmadığı için 16 yıldır başarımızı hazımsızlıkla karşılıyorlar. Giresunlu hemşerilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Bir sorun varsa, yine bizler bu sorunun çözüm noktasındayız, gayretle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Halkımızın tek ümidi AK Parti'dir. Halen şehrimizde devam eden projelerimizden olan 20 bin kişilik Giresun Çotanak Stadı ve bin kişilik Olimpik Yüzme Havuzu ve 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. OSB'deki yatırım ve teşvikler sonucu devam eden fabrikalar, Eğribel Tüneli'nde de sona doğru hızla yaklaşılmaktadır. İlimize AK Parti iktidarında bu zamana kadar yapılan hizmetler gibi bundan sonrada hizmetlerimiz artarak devam edecektir. İnşallah yerel seçimler yaklaşırken Giresun halkıda CHP'li belediyenin 10 yıldır bu şehre hiçbir katkıda bulunmadığını görerek şehrimizi AK Parti Belediyeciliğiyle buluşturacaktır. AK Partili bir belediye halkıyla bütünleşen hizmeti ön plana çıkaran anlayışıyla sadece Giresunlumuzun değil aynı zamanda Belediye çalışanlarımızın da umudu olacaktır” diye konuştu.