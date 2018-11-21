AK Parti'den Keşap Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kemal Kurt sahaya indi

Giresun'un Keşap ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan iş adamı Mustafa Kemal Kurt çalışmalara başladı. Kurt, aday adaylığı başvurusunun ardından sahaya inerek halktan destek istedi.

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde aday adaylığını açıklayan Mustafa Kemal Kurt, Keşap ilçesinde vatandaş ve esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kurt, "Keşaplı tüm hemşehrilerimizden destek ve dua bekliyorum" dedi.

“Yerel yönetimlerin etkin gücünü en üretken biçimde kullanarak Keşap'ı çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir 2023 vizyonuna ulaştıracağız” diyen Kurt, küçük akıllı dokunuşlarla büyük işler başaran belediyecilik anlayışıyla kısa, orta ve uzun vadeli projeleri teker teker hayata geçireceklerini söyledi. Kurt “AK Parti Belediyeciliğinin temel özellikler olan, ayrıştıran değil, birleştiren; devletle vatandaşı buluşturan; planlama ile uygulamayı birleştiren; hizmet ile toplumsal faydayı birleştiren; geçmiş ile geleceği buluşturan; estetikle doğallığı birleştiren, dürüstlükle çalışkanlığı birleştiren; beldemizi sağlıklı çevre ile buluşturan; üretici ile pazarı bir araya getiren; teknoloji ve yenilikçiliği getiren; hayatla eğitimi birleştiren; gençliği bilim ve sanatı buluşturan; sorunlara çözüm üreten; dayanışma ve huzuru sağlayan belediyecilik için sahalardayız” diye konuştu.