AK Partili Cemal Öztürk: “Türkiye’de kalıcı bir fındık politikası yok”

AK Parti Giresun İl Başkanlığı tarafından düzenlene basın toplantısına katılan Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın gündemi değerlendirerek basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Milletvekili Cemal Öztürk, neden fındık fiyatlarının açıklanmadığı konusunda gelen bir soru üzerine, “Fındık ile ilgili kabine oluşunca Giresun Milletvekilleri olarak Tarım Bakanımıza ziyarette bulunarak hayırlı olsun diledik. Ziyarette fındık ile ilgili konuları konuştuk ve ziyaretin ertesi günü Bakan Bey, Bakanlık bürokratları ve Ordu Milletvekilimiz Şenel Bey ile beraber yaklaşık 4 saatlik bir toplantı yaparak fındığı enine boyuna konuşup bazı kararlar aldık. Bakan Bey bunu Manisa’da üzüm toplantısında açıklayacağını söyledi. Fakat günü geldiğinde bakan bey fındıkla alakalı bir şey diyemedi çünkü biz konuştuğumuzda dolar yaklaşık 4,5 liraydı ama o gün en pik noktada 7,4 liraya çıkmıştı. Şimdiler de de 6,5 lira civarlarında. Yani 4,5 liradan dolar olduğu günde bizim tespit ettiğimiz fındıkla ilgili politikayı sayın bakan açıklayacakken piyasalardaki karışıklıklar neticesinde bakan bey de bu açıklamayı yapmadı. Ardından yine Ordu Milletvekilimiz Şenel Bey ile beraber yeniden gittik sayın bakana ve dövizin artması ile bizim aldığımız kararlar yeniden gözden geçirilmeyi gerektiği için fındıkla ilgili fiyat açıklaması yapılmadı ve süreç buraya kadar geldi” dedi.

“ Rekolte düşük olduğu için fındık bu sene kendi yolunu bulur”

“Ben çocukluğumdan beri biliyorum her yıl bunu tartışıyoruz” diyen Öztürk, “Fındıkla ilgili seçim öncesi söylediğim şuydu; Bunun bir alt çizgisi olmalı birde üst çizgisi olmalı alıcıda, müstahsilde, sanayicide, ihracatçı da, tüketici de bu çizgiye göre politikasını belirlemeli. Seçim öncesinde söyledim tekrar ediyorum, alt çizgimiz 3 üst çizgimiz 4 dolardır. 3 ila 4 dolar arasında bu fındık fiyatı gidip gelmeli’ dedim hala oradayım. Diyeceksiniz dolar 6,5 lira 3 dolar bugün 20 lira olur, 20 lira mı olsun? Şimdi arkadaşlar fındıktan bahsediyoruz, karalahanadan bahsetmiyoruz. Fındık yüzde 70’ine hakim olduğumuz, adeta tekel olduğumuz bir ürün ve bunun yüzde 85, 90’ınıda ihraç ediyoruz. Ben Giresun milletvekiliyim ben arkadaşlara da, sayın bakanda söyledim. Giresun fındığı bu sene rekolte düşük olduğu için kendi yolunu bulur. Nitekim de şu anda 14 lira olduğunu görüyoruz ve bu yükselmeye devam edecek” diye konuştu.

“Türkiye’nin fındık politikası yok”

Konuşmasında maalesef Türkiye’nin onlarca yıldır kalıcı bir fındık politikası olmadığını kaydeden Öztürk şöyle devam etti;

“Bunun altını çizerek söylüyorum. Kalıcı bir fındık politikası, istikrarlı bir fındık politikası geçmişte de yoktu bugünde yok. Ben bunu plan bütçe komisyonunda bugüne kadar gelmiş olan 2 bakanla çalıştık o zaman komisyonda da söyledim. Birçok arkadaşım söylediler ki o zamanda ‘sen iktidar partisi milletvekilisin bunu nasıl söylersin’ ama söylüyorum bir akademik insan olarak, fikri namusu olan bir insan olarak, bir fındık müstahsili olarak, fındık bölgesinin çocuğu olarak ve Giresun Milletvekili olarak söylüyorum ki maalesef Türkiye’nin kalıcı istikrarlı bir fındık politikası yok.”

ÇAYKUR gibi fındığın da bir kurumu olması gerektiğini vurgulayan Cemal Öztürk, "Derdimiz Türk fındığı. Üretimden tüketime kadar politikamız olmalı. Bunun için de bir fındık kurumu kurulmalı. ÇAYKUR örneği gibi. Bu kurumun öncülüğünü de devlet yapmalı. Üretimden tüketime kadar politikayı bu kurum belirlemeli. Fındık kimsenin tekeline bırakılmayacak kadar değerli bir ürün" ifadelerin kullandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ve Kadir Aydın da Giresun’un genel sorunları hakkında görüşlerini bildirerek, Giresun’u ortak akılla yönettiklerini sorunları çözme noktasında gayret sarf ederek çalıştıklarını kaydettiler.