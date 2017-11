AK Partili Yılmaz basın mensupları ile bir araya geldi

Olağan Merkez İlçe Kongresi sonrasında Giresun Merkez ilçe Başkanlığı görevine getirilen Mete Bahadır Yılmaz, basın mensupları ile bir araya geldi.

Yeni yönetimi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Her daim halkın içinde olacağımıza söz veriyoruz. Önümüzde zor bir dönem var eksik olduğumuz yerler olabilir ama biz bunların hepsini kapatacağımıza inanıyoruz. Bütün arkadaşlarım ve ben bu8 bilinçteyiz Giresun’un ve halkımızın daima yanında olacağız” dedi.

“Aday gösterilirsek oluruz”

Daha önce 2014 seçimlerinde Belediye Başkan aday adayı olduğunu hatırlatan Mete Bahadır Yılmaz, “Burada benim aday olup, olmama bu işi isteyip, istememe dışında Giresun’un bu işi isteyip istememesine bağlı. Herkesin istemesi durumunda görev bize verilirse yaparız. Bu görevler herkese nasip olan yerler değil biz bu görevleri halkımıza hizmet için kullanıyoruz. Her türlü mevkide her türlü kademeyi de amacımız halkımıza hizmet etme olduğu için bize verilen her türlü sorumluluğu her türlü yerde yerine getirmeye çalışırız. Aday gösterilirsek oluruz, gösterilmezsek neden gösterilmedik demeyiz yani biz bu görevleri alırken hiçbir şart ve koşul altında almadık” ifadelerini kulandı.

“En büyük hedefimiz: Giresun Belediyesini AK Partili belediye olarak kazandırmak” diyen Yılmaz, ” Yani bunu benim şahsımla özleştirmek şu aşamada bana doğru gelmiyor. Çünkü bu daha da önemli bizim için. Evet, çok istiyoruz memleketimizi çok seviyoruz mutlaka Giresun’un AK Parti hükümetinin desteğinden faydalanan bunları yapabilen bir belediye olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’yu ziyaret edeceklerini ifade eden Yılmaz şöyle devam etti:

“Yakın zamanda da belediye başkanımızı ziyaret etmek istiyoruz Giresun adına takip edilebilecek başlattığı ne varsa, hangi proje varsa onların takibini yapacağız. Başlatmadıkları ile ilgili de neden başlatmadıklarını da soracağız. Biz her türlü kendisinin başlatacağı projenin takipçisiyiz. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi yaptı diye şehrimizin menfaatinde olacak bir şeyi takip etmemek gibi bir durum söz konusu olamaz.”