AK Partililer, ’teşekkür’ yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde başarı elde eden Giresun İl ve İlçe Teşkilatları bir araya geldiği yemeğe, Giresun Milletvekilleri, Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları, Belde ve Belediye Başkanlar, İlçe Başkanları, İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Teşekkür yemeğinde konuşan İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 24 Haziran sonrası böyle güzel bir gecede, böyle güzel bir sonuçla bir araya geldikleri için teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Başarını hep beraber sağladığını kaydeden Şenlikoğlu, “Bu başarı hepimizin. Yönetim Kurulu Üyelerimizle, Kadın Kollarımızla, Gençlik Kollarımızla, Belediye Başkanlarımızla, İlçe Başkanlarımızla, Meclis Üyelerimizle, Mahalle ve Sandık Kurullarımızla hamdolsun bir bütün olduk, çalıştık ve inanarak Giresun’da sonuca ulaştık. Samimi olduk, Gönül kırmadık ve halkımızın teveccühünü şükürler olsun bizler kazandık. Başarı ve zafer çok şükür yine Davamızın, yani AK Partimizin olmuştur. Bu bizim için tabi ki zirve noktası sayılamaz. Ancak 3 Milletvekili ile İlimizi Meclis’te güçlü şekilde temsil edeceğiz. İşimiz, vaktimizden çok ve kaybedecek zamanımız hiç yok. Bizler yeni yönetim sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mensupları olarak Hizmet aşkı ile koşmayı, yorulmadan, gece-gündüz demeden çalışmayı şimdi daha da çok kendimize şiar edindik” dedi.

“Artık seçim süreci bitti ve yarından itibaren tüm kademelerimizle birlikte insanımıza hizmet için yeniden sıkı bir mesai dönemi başladı” diyen Şenlikoğlu şöyle devam etti:

“Milletvekillerimiz Ankara’da, bizler ise buradan Memleketimize hizmet için tüm kuvvetimiz, aklımız ve gücümüzle çalışacağız. Kadirşinas hemşerilerimize en iyisini sunmaya her zaman gayret edeceğiz. Çünkü onlara teşekkür etmek boynumuzun borcu. Onlar için bir an bile durmayacağız ve Durmak Yok Yola devam diyor, Vakit Giresun Vakti, Vakit Türkiye Vakti diyoruz.”

Konuşmaların devam ettiği programda Milletvekili Cemal Öztürk ise, ”Çok stresle girdiğimiz heyecanla girdiğimiz bir yarıştan hatta bir tabirle savaştan, mücadeleden elhamdülillah galip çıktık. Alnımız AK. Türkiye kazandı. Mazlumlar kazandı. Giresun kazandı. Elhamdülillah AK Parti Giresun Teşkilatı kazandı. Bu başarıda merkezden Giresun’un tüm ilçelerine, mahalle ve köylerimize kadar emeğiyle faaliyet gösteren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Çalıştılar gayret ettiler her türlü teşekkürü övgüyü hak ediyorlar kendilerine hem milletvekili olarak hem cumhurbaşkanımız adına hem de ak partimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Başarı elde etmek güzel durum, bir zafer elde etmek güzel bir duygu. Şimdi zaferimizi kutluyoruz. Daha çok işimiz var. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Teşekkür konuşmalarında çiçeği burnunda milletvekili Kadir Aydın ise “24 Haziran seçim çalışmalarında gecesini-gündüze katan, çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayan il, ilçe, gençlik ve kadın kolları teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu zafer birliğin, beraberliğin hasatıdır. Israrlı çalışmanın meyvesidir. İnşallah bundan sonra yeni Türkiye yolunda, hep birlikte yeni hedeflere koşacağız. Allah’a emanet olun. Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Seçim gününe kadar sahada çalışma yürüttüklerini söyleyen Milletvekili Sabri Öztürk ise “Ben ve diğer bütün milletvekili adayı arkadaşlarımız teşkilatlarımızla birlikte Giresunumuzun 16 ilçesini mahalle mahalle sokak sokak gezdik. Hamdolsun karşılığını aldık. AK Parti Türkiye’nin bir başarı hikayesidir. Kurulduğundan bir yıl sonra iktidara gelen ve girdiği bütün seçimleri açık ara farkla kazanan ve her girdiği seçime de favori olarak giren başka da bir parti dünyada da yoktur. Dünya siyaset literatürüne geçecek bir partidir. Tabi ki bunda milletimizin AK Parti’ye ve liderimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği teveccühün çok önemli bir yanı var. Cumhurbaşkanımızın, AK Parti’nin millete verdiği sözlerin takipçisi olmasının, verdiği sözleri tutmasının, tutamayacağı sözleri de vermemesinin çok önemi var. Halkımızın bizlere gösterdiği teveccühün temelinde il ve ilçe teşkilatlarımızın gayretli çalışması olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle il ve ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun” dedi.