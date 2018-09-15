AK Parti'nin Giresun'daki gündemi yerel seçim oldu

AK Parti Giresun İl Teşkilatı tarafından düzenlenen “Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda yerel seçimler ele alındı.

AK Parti Giresun İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk, AK Partili belediye başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “24 Haziran seçimlerinin ardından önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde teşkilatlar daha çok öne çıkmaktadır. Bu nedenle referandum ve genel seçimlerden daha çok yerel seçimler için çalışacağız. Merkez dahil olmak üzere 16 ilçemizde de AK Parti hizmetlerini göstermek istiyoruz. AK Partili olmayan belediyelerin sonuçlarını görüyoruz. Özellikle Giresun Belediye Başkanı yerel seçimler öncesi 'Projeler hazır, finansman hazır' diye söylemlerde bulunurken bugün vaat ettiği projeleri hayata geçiremeyince merkezi hükümetten gerekli desteği bulamadığı mazeretini öne sürmektedir. Biz AK Parti vizyonunu ortaya koyacağız. Bu noktada şunu da ifade etmek isterim ki yerel seçimlerde aday adayı olacak isimler olacaktır. Ancak bu konuda verilen kimse genel merkezle görüşmeden, genel merkez bilgisi dışında istifa edip aday adayı olmasın talimatı vardır. Bu talimatı sizlerle paylaşmak istedim” dedi.

“Öz eleştiri yaparak seçimlere hazırlanmalıyız”

Giresun Belediyesi için "geçtiğimiz seçimlerde kazanmadılar, biz kaybettik" diyerek öz eleştiride bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ise, “Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Bu süreyi elbette çok iyi değerlendireceğiz. Ancak geçtiğimiz Giresun'da yerel seçimleri kazanmadılar, biz kaybettik öz eleştirisini yaparak seçime öyle hazırlanacağız. Giresun Belediyesinde bugün algı yönetiminin dışında bir hizmet yok. Bunu görerek Giresun'un geleceği için yerel seçimlerde başarılı olmak zorundayız. Adaylık meselesine gelince herkesin bir adayı, vardır. Önemli olan ortak bir aday üzerinde uzlaşı sağlayabilmektir. Aday şu veya bu olursa değil, kim olursa olsun arkasında durup çalışmak önemlidir” şeklinde konuştu.

“Fındık piyasanın insafına bırakılmayacak kadar değerli bir üründür”

AK Parti hükümetinin fındık üreticisini hiçbir zaman mağdur etmediğini ifade eden Milletvekili Cemal Öztürk ise, “Bu sene fındık rekoltesi beklenenin çok altında. Bu rekolteye göre fındık fiyatları 15 TL'nin de üzerine çıkacaktır. Hiçbir zaman fındık üreticisi bizim dönemimizde mağdur edilmedi ve edilmeyecektir. Fındık fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanması halinde ilgili kurumlar devreye girecek ve gereken müdahale alımları yapılacaktır. Fındık hiçbir zaman serbest piyasanın insafına bırakılmayacak kadar ülkemiz için değerli bir üründür” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, AK Parti'nin bunca yıl başarılı olmasının en büyük sırlarından birisinin samimiyet ve “Halka hizmet Hakk'a hizmet” şiarı olduğunu ifade ederek, ne kadar hizmet yapılırsa yapılsın milletin gönlüne giremedikten sonra başarılı olma şansının bulunmadığını söyledi.