Aksu ve Bektaşoğlu ’Adalet Yürüyüşü’ne katıldı

Belediye Başkanı Kerim Aksu, Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, partililerle beraber yürüyüşe katılarak destek verdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde yürütülen ve günlerdir devam eden "Herkes için adalet" yürüyüşünün demokrasi tarihi için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kerim Aksu, hukukun üstünlüğünün sağlanmasının devlet olmanın temel kuralı olduğunu vurguladı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve binlerce katılımcı ile Sakarya Beylice, Hendek arasında "Adalet Yürüyüşü"ne katılan Aksu, “Adalet, herkesin ortak güvencesidir. Adalet, hukuk birilerinin güdümüne girmişse, tehlike başlamış demektir. Genel Başkanımızın başlattığı, herkes için adalet yürüyüşü adalet isteyen herkesin desteklemesi gereken evrensel bir taleptir. Bu yürüyüş bir parti talebi değil, evrensel hukuk arayışıdır. Adalet için yürüyen, kalbi adalet için atan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Kerim Aksu, Giresun halkının demokrasi, bağımsızlık konusunda son derece duyarlı olduğuna dikkat çekerek, “İki gönüllü alayla vatan savunmasına katılan dedelerin torunları olarak, bugün ülkemizin bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve demokrasi uğruna aynı duyarlılığı kalbimizde taşıyoruz” şeklinde konuştu.

"Yürümek bizim tarihimizde var"

Yürüyüşle ilgili değerlendirmede bulunan Milletvekili Bektaşoğlu ise, "32 derece sıcak altında gerçekleşen yürüyüşümüze, Karadeniz’den, Giresun’dan gelen hemşehrilerimiz de bizlere katılarak, güç ve destek verdiler. Onlarla 15 bin kişiye ulaştık. Yürümek Giresunluların tarihinde var. Atalarımız emperyalizme karşı tam bağımsızlık mücadelesi vermek üzere gönüllü alaylar kurarak günlerce aç, susuz şekilde Ankara, Haymana, Polatlı üzerinden Afyon’a, Sakarya’ya yürüdüler. Bugün de bizler, demokrasi ve cumhuriyetimizin tehdit altında olmasından kaygı duyan Giresun demokratik haklarını kullanarak yürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Görkemli bir mitingle yürüyüşü tamamlayacaklarını kaydeden Bektaşoğlu, “Bir dahaki hafta içinde İstanbul Maltepe Cezaevi’nin kapısına ulaşarak görkemli bir mitingle yürüyüşümüzü sonlandıracağız. Dünya demokrasi ve siyasi tarihine geçecek olan bu yürüyüşle Türk halkı 16 Nisan’da olduğu gibi diktatörlük değil, özgürlük, hak, hukuk ve adalet isteğini bir kez daha ortaya koydu. Bundan geri adım atmayacağız” diye konuştu.