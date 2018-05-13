Aksu Yarı Maratonu koşusu yapıldı

Uluslararası Giresun Aksu Festivali programında yer alan 4. Aksu Yarı Maratonuna ilgi oldukça fazla oldu.

Giresun Liman girişinde toplanan sporsever maratona katılmanın heyecanını yaşadı. 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşusu için bu yıl toplam 870 sporcunun kayıt yaptırdığı açıklandı.

Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun’un tanıtımına çok önemli katkı sağlayan Aksu Yarı Maratonunu bu günlere taşıyan kulüp yöneticilerini kutladığını belirterek, " Bu gün bizlerle olan ülkemizin dört bir köşesinden gelen misafirlere öncelikle hoş geldiniz diyorum. Maraton kulübümüz en büyük alkışı hak ediyor. Maratonu Aksu Festivali ile bütünleştirip, bölgemizdeki en iyi maraton haline getirdiniz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi

Giresun Maraton Kulübü Başkanı Fatih Kitapçı ise tüm kurum ve kuruluşların, sporseverlerin desteği ile Aksu Yarı Maratonunun her geçen gün büyüdüğünü belirterek, “ Güzel bir Giresun gününde yine beraberiz. Maratonumuz sizlerle büyüyor ve tanınıyor. Sayın Valime, Sayın Belediye Başkanıma ve bu sorumluluğu paylaşan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum “ dedi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yarışmacılara başarılar dileyip, 4. Aksu Yarı Maratonu ve 10 kilometre koşusunun startını verdi.

Bu yıl ki maratona Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Kerim Aksu, Başkan Yardımcıları Murat Ersoy, Sedat Karabıçak, CHP İl Başkan Vekili Fikri Bilge, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, Alay Komutanı Hakan Saraç, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve yüzlerce sporsever katıldı.