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Alman tır şoförü Nannette Bauer müslüman olarak ‘Nisa' adını aldı

Almanya’da tır şoförlüğü yapan Nannette Bauer, kendisi gibi tır şoförlüğü yapan Türk vatandaşı Recep Zehir ile tanıştıktan sonra müslüman olmaya karar verdi.

Almanya'da tır şoförlüğü yapan Nannette Bauer, kendisi gibi tır şoförlüğü yapan Türk vatandaşı Recep Zehir ile tanıştıktan sonra müslüman olmaya karar verdi.


51 yaşına kadar hiçbir dine mensup olmayan Nannette Bauer, Recep Zehir ile geldiği Giresun'da İl Müftüsü Muhittin Oral'ın makam odasında düzenlenen ihtida töreni ile kelime-i şehadet getirilerek Müslüman oldu. Nannette Bauer ismini de değiştirerek ‘Nisa' adını aldı.


İhtida törenine kendisini İslam'la tanıştıran ve evlilik hazırlığı yaptığı Recep Zehir ve yakınlarıyla katıldı. Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral, Almanca olarak imanın ve İslam'ın şartlarını anlattıktan sonra Bauer'e kelime-i şehadet anlamıyla telkin etti.


Müftü Oral, İslamiyet'i tercih eden Bauer'i yürekten tebrik ettiğini belirterek “Özgür iradesiyle bu işin çilesini çekerek, araştırarak İslamiyet'i tercih etmiş. Sorumluluk sahibi kardeşlerimizin de kendisine destek olmasını ümit ediyorum. Bu mecliste Nisa hanımın müslümanlığına şahit olduğumdan dolayı da Rabbime şükrediyorum” dedi.


Daha önce herhangi bir inancın mensubu olmadığını belirten Nannette Bauer ise “İslamiyeti önceden biliyordum fakat öğrendikçe kendimi daha yakın hissetmeye başladım. İslamiyeti tercih ettiğim için kendimi huzurlu ve güvende hissettim” ifadelerini kullandı.

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