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05 Aralık 2017 14:19

Alucra’da genç çiftçilere destek

Giresun’un Alucra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilçedeki çiftçilere 2 yılda 1 milyon liralık destek verildi.

Alucra’da genç çiftçilere destek

05 Aralık 2017 14:19


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak proje kapsamında ilçede son iki yılda bir milyon lira destek verildiği bilgisi verildi. Yapılan açıklamada “Yapılan müracaatlar değerlendirilerek hibe almaya hak kazanan her bir genç çiftçimize 35 koyun verilmiştir. Yine bu yıl içerisinde Alucra ilçemizde 12 genç çiftçimize 72 adet büyükbaş ve bir genç çiftçimize de arı ve arı malzemeleri dağıtımı gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte 2016 yılı içerisinde 15 genç çiftçimize 450 bin lira, 2017 yılı içerisinde 18 genç çiftçimize 540 bin lira olmak üzere iki yılda toplamda 990 bin lira değerinde destek verilmiştir” denildi.




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