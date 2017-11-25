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25 Kasım 2017 13:00

Alucra’daki yangının boyutu gündüz ortaya çıktı

Giresun’un Alucra ilçesinde dün gece meydana gelen yangının boyutu gündüz ortaya çıktı.

Alucra’daki yangının boyutu gündüz ortaya çıktı

25 Kasım 2017 13:00


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Subaşı köyünde önceki gece meydana gelen yangında önce Yusuf Tütüncü’ye ait evde başlayan yangın daha sonra akrabası olan ve birbirine yakın olan diğer evlere sıçradı. Yangında can ve kaybı olmazken 4 ev ve bir odunluk tamamen yanarken bir ev de kısmen zarar gördü.


Akrabalara ait 4 evin kullanılmaz hale geldiği yangının boyutu ise gündüz ortaya çıktı. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında evlerin içerisinde bulunan eşyalarında küle dönüştüğü görüldü. Hala dumanların yükseldiği görülen yangının yeniden alevlenmemesi için itfaiye ekipleri tekrar çağırılarak soğutma çalışmaları devam ettirildi. Evleri ve eşyaları tamamen kullanılmaz hale gelenler ise geceyi komşularının evlerinde geçirmek zorunda kaldı.




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