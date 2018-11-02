Amasya elmasına rakip Praziz elmasının hasadına başlandı

Giresun'un Piraziz ilçesinde yetişen ve adını yetiştiği ilçeden alan Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Piraziz elmasının hasadına başlandı. Bir zamanlar Mısır, Suriye gibi ülkelere ihraç edilen meyveler arasında yer alan Piraziz elmasının bugün ilçede yaygınlaştırılması için başlatılan proje başarıyla yürütülüyor. Şeker hastalığına dahi iyi geldiği bilimsel olarak tespit edilen Piraziz elması ilçe genelinde oluşturulan örnek bahçelerde yaklaşık 250 ton üretimi bulunuyor. Piraziz elmasının üretiminin artırılarak, tüketim alanlarının yaygınlaştırılması için reçel, marmelat ve sirke yapılması amaçlanıyor.

Hobi olarak başladı, fındığa ek gelir oldu

Piraziz'in Gökçeali köyünde 3 dönümlük alanda yaklaşık 1,5 ton elma üretimi gerçekleştiren Engin Kelleci hobi olarak başladığı üretimden bugünlerde ek gelir elde ettiğini söyledi. Kelleci “İlçe Kaymakamlığımız tarafından beş yıl önce başlatılan proje kapsamında elma fidanı dağıtılmaya başlandı. Ben ise iki yıl önce hobi olarak başladım, şimdi fındığa ek gelir olarak üretmeye devam ediyorum. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün desteği ile örnek bir bahçe oluşturduk. Daha iki yıllık olan 3 dönümlük bahçeden bin 400 kilogram elma almayı başardık. Topladığımız elmaları şimdilik ilçemizdeki Pazar yerinde ve manavlarda kilosunu 3-4 liradan pazarlama sorunu olmadan satabiliyoruz. Hatta talebe bile yetişmiyor. Önümüzdeki yıllarda elma bahçesini genişleterek üretimi artırmayı düşünüyorum” dedi.

“Üretimi yerli ve organik”

İlçedeki elma üretiminin tamamen organik gerçekleştirildiğini ve hatta tozlaşmanın dahi elma bahçelerindeki arılarla yapıldığını kaydeden Ziraat Mühendisi Habip Aydın ise “Piraziz elması yerli çeşitler içerisinde yurtdışına özellikle Mısır, Suriye gibi ülkelere ihraç edilmiş çeşitler arasındadır. Piraziz elması coğrafi bir bölgede yetişir Coğrafi İşaret tescili yapılmıştır. Piraziz bölgesinde kimyasal bulunmadan üretilmektedir. Ayrıca yüksek ağaçlar yerine 30 dekar alanda bodur anaç ağaçlara aşılamaları yapılmıştır. Her bahçemizden 4- 5 ton civarında verim alınıyor ve ilçemizde toplam 250 ton civarındadır rekolte bulunmaktadır. Tamamen yerli ve organik bir ürün olan Piraziz elmasının tozlaşması ise elma bahçelerindeki arı kovanları sayesinde arılarla sağlanmaktadır” diye konuştu.

“Şeker hastalarına iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlandı”

Piraziz elmasının üretiminin artırılıp, tüketim alanlarının yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Piraziz Kaymakamı Akın Oruç ise “İlçemizde bizden önce başlatılan bu projenin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara destek vereceğiz. Özellikle Piraziz elmasının üretiminin artırılması ve tüketim alanlarının yaygınlaştırılması yönünde reçel, sirke, marmelat gibi mamuller için tesisleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, Kaymakamlığımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Giresun Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışma sonucunda Piraziz elmasının içerisindeki şeker oranı nedeniyle şeker hastalarının da endişe duymadan tüketebileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır” şeklinde konuştu.