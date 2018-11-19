Amatör Denizci Eğitimleri ve Sınav uygulamaları Görele'de başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın talimatlarıyla 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonunda Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, ‘denizci millet denizci ülke' hedefine ulaşmak için Amatör Denizci Eğitimleri ve Sınav uygulamalarına başlandı.

Eğitim ve Sınavın yapılacağı Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde açılış konuşmasını yapan Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel, “Hedef 2023 bir milyon Amatör Denizci Projesi” hakkında bilgiler verdi. Zeynel

“İnsanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla Liman Başkanlığımız tarafından Amatör Denizci Eğitimleri ve Sınav uygulamalarına başlanmıştır. 'Hedef 2023 bir milyon Amatör Denizci Projesi' kapsamında Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yılı olan 2023'e kadar, bir milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, denizci millet denizci ülke hedefine ulaşmak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla Liman Başkanlığımız tarafından Amatör Denizci Eğitimleri ve Sınav uygulamalarına başlanmıştır. Söz konusu Amatör Denizci Belgeleri süresiz olarak düzenlenecek olup, bu belge ile tam boyu 24 metreye kadar olan özel tekneler (ticari amaçla kullanılmayan tüm tekneler dahil) kullanılabilmektedir. Bu kapsamda bu gün yapılacak eğitim ve sınav sonrasında başarılı olan kişilere Amatör Denizci Belgesi düzenlenecektir. Ayrıca bu projenin ilk sınavını yapmaktan ve katılımın üst düzeyde olmasından dolayı mutluluk duymaktayız” dedi.

Açılışta kısa bir konuşmada yapan Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, “Görele'nin geçmişinde olduğu gibi tekrar denizciliğe önem verecektir. Müracaatlar çok memnuniyet verici yaklaşık 400 kişinin başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Avrupa'da birçok ülkede taşımacılık (hamallık) yapabilmeniz için sertifika aranıyor. Amatör olta balıkçılığı yapmak için belgenizin olması gerekiyor dolaysıyla bütün sektörleri böyle düşünmek lazım” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz verilen amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programına Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, daire müdürleri, çok sayıda balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.