Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 12:07

Amatör maçta ambulans krizi

Giresun’da oynanan Batlama Vadisi ve Yağlıderespor Birinci Amatör Küme maçında sakatlanan futbolcu saha kenarında dakikalarca sedye üzerinde ambulans bekledi.

Amatör maçta ambulans krizi

04 Aralık 2017 12:07


Giresun’da Birinci Amatör Küme ligin 8. Hafta müsabakasında sahasında Yağlıderespor’u ağırlayan Batlama Vadisi takımının 94 numaralı futbolcusu Ercan Uzun, rakibiyle girdiği mücadelede sakatlandı. Acı içinde yerde kalan futbolcuya ilk müdahale saha kenarında bulunan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Müsabaka esnasında saha kenarında ambulans olmadığı için acı içinde sedyede yatan futbolcu dakikalarca ambulansın gelmesini bekledi. Sakatlanan futbolcu ambulansı beklerken maçta devam etti. Kısa süre sonra sahaya gelen ambulansla sakat futbolcu hastaneye kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç