Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 11:35

Amerika’nın ‘Whatsapp’ına karşı Türkiye’nin ‘BİP’ini kullanacaklar

Belediyeler Amerikan’ın ‘Whatsapp’na karşı ‘BİP’ uygulaması kullanmaya başladı.

Amerika’nın ‘Whatsapp’ına karşı Türkiye’nin ‘BİP’ini kullanacaklar

05 Eylül 2018 11:35


Türkcell tarafından üretilen ve geliştirilen anlık görüntülü, fotoğraflı ve yazılı mesajlaşma uygulaması BİP’e geçen Giresun’un Bulancak Belediyesi, vatandaşın, talep, şikayet ve isteklerini bu uygulama üzerinden karşılayacak.


Belediyeden yapılan yazılı bir açıklamada “Vatandaşımızın taleplerini yerli ve milli anlık mesajlaşma uygulaması olan BİP üzerinden değerlendirmeye alacağız. BİP harici uygulamalardan gelecek talepleri değerlendirmeye alınmayacak” denildi.


Bulancak Belediyesi BİP iletişim numarasını ‘0534 774 28 44’ olarak ilan ederek vatandaşların talep ve önerilerini bu hat üzerinden yapmalarını istedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç