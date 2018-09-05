Türkcell tarafından üretilen ve geliştirilen anlık görüntülü, fotoğraflı ve yazılı mesajlaşma uygulaması BİP’e geçen Giresun’un Bulancak Belediyesi, vatandaşın, talep, şikayet ve isteklerini bu uygulama üzerinden karşılayacak.

Belediyeden yapılan yazılı bir açıklamada “Vatandaşımızın taleplerini yerli ve milli anlık mesajlaşma uygulaması olan BİP üzerinden değerlendirmeye alacağız. BİP harici uygulamalardan gelecek talepleri değerlendirmeye alınmayacak” denildi.

Bulancak Belediyesi BİP iletişim numarasını ‘0534 774 28 44’ olarak ilan ederek vatandaşların talep ve önerilerini bu hat üzerinden yapmalarını istedi.