Anaokulundan rektöre ziyarete geldiler

Dr. Cevdet Coşkun'u ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyaret öncesinde ilk olarak Güre Yerleşkesi'ni gezen minikler daha sonra öğretmenleriyle beraber GRÜ Devlet Konservatuvarı'nın misafiri oldular.

Konservatuvar akademisyenleri ve öğrencilerinin hazırladıkları kısa müzik dinletisi ve oyunlarla eğlenen öğrenciler, daha sonra Rektörlük makamında Prof. Dr. Cevdet Coşkun tarafından ağırlandılar.

Fındıkyurdu Anaokulunun Çotanaklar sınıfı öğrencileriyle samimi bir ortamda görüşen Rektör Prof. Dr. Coşkun,, miniklerle tek tek sohbet etti. Öğrencilerin üniversite kampüsünü çok beğendiklerini ve kampüsteki yeşil alanlarda oyun oynayıp, uçurtma uçurmak istediklerini söylemeleri üzerine bundan memnuniyet duyacağını belirten Rektör Coşkun, öğrencilerin her zaman yerleşkedeki yeşil alanlarda vakit geçirebileceklerini söyledi.