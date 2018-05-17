Arıcılara destek uyarısı

Konuya ilişkin Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ”Bu desteklemeden yararlanmak isteyen arı yetiştiricileri, AKS’de güncelleme işlemlerini yaptırdıktan sonra üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne en geç 20 Temmuz 2018 tarihine kadar dilekçe ile müracaat edecek. İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görevli teknik ekipler tarafından yapılacak tespitlere istinaden destekleme ödemesi gerçekleştirilecek. Bahse konu destekleme çerçevesinde Giresun ilimizde geçtiğimiz yıl bin 59 arı yetiştiricimize 93 bin 960 arılı kovan için 939 bin 600 lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu yılda desteklemeden yararlanmak isteyen arıcıların süresi içerisinde üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne müracaat etmesi önem arz etmektedir” denildi.