Arslan: “Marmara Denizi'nde ışıkla avcılık yapılıyor”

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, “Marmara'da avlanan hamsiler ışık avcılığı ile avlanıyor, bu da denizlere zarar veriyor” dedi.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, denizlerde bilinçsiz avcılığın her bölgede sürdüğünü kaydederek biran önce önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Karadeniz'de palamut avcılığı sürdüğü için hamsi avı yapılmadığını ama Marmara Denizi'nde hamsi avcılığının başladığını belirten Arslan, bu avcılığın ise denize teknelerin güçlü jeneratörlerinden verilen ışıklar ile yapıldığını iddia etti. Arslan, “Marmara'da avlanan hamsiler ışıkla avlanıyor. Bu ışıkla avcılık denizlerimize çok fazla zarar veriyor. Marmara denizini özellikle bir göl olarak düşünürsek bu avcılığın denize vereceği zararı görürsünüz çünkü binlerce watt denize ışık vererek balığı bir araya topluyorlar ve balığı bu şekilde avlıyorlar. Bu şekilde balığa hiçbir şekilde yaşam hakkı da tanımıyorlar. Devletin kolluk güçlerinin en fazla olduğu yer Marmara denizinde bu gibi şeyler maalesef önlenemiyor” ifadelerini kullandı.

Palamut avcılığının beklenilen düzeyde sürdüğünü kaydeden Kooperatif Başkanı Hamdi Arslan, “Sezon başında söylediğimiz gibi palamut avcılığı beklediğimiz ve istediğimiz düzeyde gidiyor. Palamut 'un 2 aylık bir sezonu var ama bu sene hava şartları iyi geçerse bu Kasım ayında da avcılık olabilir” dedi.

Palamut'tan sonra tezgahlarda en fazla mezgit balığının görüldüğünü belirten Hamdi Arslan, şöyle devam etti;

“Şu an avlanan balıklar standart altı buna nasıl müsaade ediyorlar onu pek anlamış değilim. İstavrit balığı da bölgemizde çok fazla tüketilen bir balık maalesef oda şu an da istenilen düzeyde değil kala kala elde bir hamsi kalıyor. O da şu anda palamut avcılığı devam ettiği için onun peşinde. Hamsi avcılığını da erken başlamasını sezonun uzun süre sürdürülebilmesi için doğru bulmuyorum. Hamsi Eylül sonu ve Ekim ayı başlarında başlıyor kısa sürede 1 aylık bir av yapılıyor bununla beraber hamsi de kıyılarımızı terk ediyor. Bunun içinde hamsinin erken avcılığına karşıyım. Şu an tezgahlara gelen hamsi Marmara hamsisi. Önceki yıllarda bu zamanlarda tezgahlara gelen Marmara hamsisi daha iri çıkıyordu ama bu sene sanki Karadeniz hamsisi gibi çıkıyor ve bu hamsi şuan tezgahlarda Karadeniz hamsisi diye satılıyor.”