Asker Karadeniz’de 2 PKK’lı ‘Kawa’ ve ‘Aras’ın peşinde

20 yıldır Karadeniz’in özellikle doğu kırsalında varlığını hissettirmeye çalışan terör örgütü PKK son 2 yılda büyük darbe aldı.

22 Kişilik açılım grubundan 6’sı sağ ele geçerken, 14 tanesi ise öldürüldü. Öldürülen PKK’lılar arasında ise uzun yıllardır sözde Botan Vadisi Komutanlığını üstlenen ve sözde Karadeniz sorumlusu olarak bilinen ‘Cudi Zaza’ kod alı Mehmet Yakışır ile ‘Türk Tarık’ kod adlı sözde grup komutanı Barış Önerin de bulunması örgüt içindeki çöküşü ortaya koydu.

“JÖH ve PÖH’ün ortak çalışması sonuç getirdi”

Asker ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda örgüte birçok darbe vuruldu. Son yıllarda örgüte ait birçok sığınak ve mühimmat saklama deposu ele geçirilerek kullanılmaz hale getirildi. PKK’nın bölgedeki bombacısı ‘Sorej’ kod adlı PKK’lı ise Giresun’un Güce ilçesi Şaban Kalesi olarak bilinen mevkide ‘Berhudan’ kod adlı terörist ile beraber öldürülmüştü.

“JÖPER’ler lider kadroyu yok etti”

PKK’lı Mehmet Yakışır’ın öldürülmesi ile beraber bölgede iyice sıkışan grup kaçmak istediği sırada Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timi tarafından Gümüşhane kırsalından etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK’lıların ise ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ve ‘İranlı Soraj’ kod adlı teröristlerin olduğu açıklandı.

“Asker bölgede sıkışan 2 PKK’lının peşinde”

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, foto kapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan teröristler arasında geriye kalan ‘Kawa’ kod adlı terörist ile ‘Aras’ kod adlı PKK’lının bölgeden çıkmaya çalıştıkları öğrenildi. Tunceli kırsalından bölgeye destek için gelen PKK’lı grupların da etkisiz hale getirilmesinden sonra iyice kendilerini ormanlık araziye gömen PKK’lıların yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor.