Atatürk'ü anma programında müzik krizi

Giresun'da, 10 Kasım Atatürk'ü anma programında saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunulduğu sırada bir işyerinde yüksek sesle müzik çalınması vatandaşların tepkisine neden oldu. Gösterilen tepkiler üzerine işyeri sahibi ise yaşananların personel hatasından kaynaklandığını ifade ederek özür diledi.

Giresunlular sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle 10 Kasım için Atatürk Meydanı'nda toplandılar. Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalınmasıyla birlikte Atatürk anıtının önünde alanda bulunanlar saygı duruşunda bulundular. Ardından da hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Ancak bu sırada meydanda bulunan ve alanın tam karşısındaki kafeden, saygı duruşunda bulunulurken ve İstiklal Marşı okunurken yüksek seste müzik sesi duyuldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar işletmenin önüne gelerek duruma tepki gösterdi.

İş yeri sahibi özür diledi

Yaşananların bir talihsizlik olduğunu ifade eden cafe sahibi Bülent Kansız ise “Sabah saatlerinde iş yerine gelen personel rutin hazırlıklarını yaparken müzik açmış ve dışarıda olup bitenlerden habersiz kendisini işe kaptırmıştır. Bu durum tamamen personel hatasından kaynaklanmış bir talihsizliktir. Bu konuda personelle ilgili gerekenler yapılmış derhal işine son verilmiştir. Yaşanan talihsizlikten dolayı milletimizden özür diliyorum” ifadelerine yer verdi.