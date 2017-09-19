Atatürk’ün Giresun’a gelişinin 93. Yıldönümü etkinlikleri

yıldönümü ve Gaziler haftası nedeniyle Giresun Cumhuriyet Meydanı’nda ve liman sahasında tören düzenlendi.

Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, CHP Giresun milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve protokol üyeleri katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından liman sahasına geçildi. Buradaki törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, "Bugün burada Atatürk’ün Giresun’a gelişini ve Gaziler Haftası’nı kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Giresun’a geliş gününü kutluyoruz. Tarih yazan bir şehrin çocuğu olarak gazilerimizin de bu onurlu gününü kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Giresun Kalesi’nden 3 pare top atışı gerçekleştirildi. Kürsüye davet edilen Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’na Atatürk’ü temsil eden bayrak gazilerce teslim edildi, bayrağı alan Vali Sarıfakıoğulları bayrağı üç kez öpüp alnına koyduktan sonra gazilere teslim etti.