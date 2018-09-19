Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 94. yıldönümü törenle kutlandı

Giresun'da 19 Eylül Gaziler Günü ve Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 94. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda çelenk koyma ile başlayan tören Giresun Limanında Atatürk'ün Giresun'a gelişini temsil gösterisi ile davam etti.

Deniz yolu ile getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Harun Sarıfakıoğulları'na teslim edildi. Bayrağı öperek alnına koyan Sarıfakıoğulları gazilere teşekkür etti.

Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları'nın yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alay Komutanı J. Albay Murat Yakın, Gaziler, izciler ve vatandaşlar katıldı.

“Kahramanlığın, cesaretin ve fedakârlığın abideleşmiş birer sembolü olan Gazilerimiz her zaman gönüllerimizde hak ettikleri yeri alacaktırlar” diyen Harun Sarıfakıoğlulları, “Bu vatan uğruna canı, kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan, her birinin ayrı bir kahramanlık hikayesi bulunan Gazilerimizin göstermiş olduğu bu üstün cesaret ve feragat hiçbir zaman hafızalarımızdan silinmeyecek ve unutulmayacaktır” şeklinde konuştu.