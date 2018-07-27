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27 Temmuz 2018 12:52

Avrupa futbolunun kapılarını Türk gençlerine açacak anlaşma

Spor Toto 1.

Avrupa futbolunun kapılarını Türk gençlerine açacak anlaşma

27 Temmuz 2018 12:52

Lig ekibi Giresunspor’un eski Başkanı Olgun Peker’in sahibi olduğu Refleks Menajerlik, Gareth Bale, Jordan Pickford, Kieran Trippier, Jesse Lingard, Marcos Rojo ve Joe Hart gibi futbol yıldızlarını bünyesinde barından dünyanın 1 numaralı menajerlik grubu Stellar ile İstanbul’da ortaklık anlaşması imzaladı.


Refleks Management ve Stellar arasındaki bu dev anlaşma ile iki şirket, özellikle alt yapılardaki gençlere yoğunlaşacaklar ve ortaklaşa yürütecekleri proje ile genç yetenekleri dünya futboluna kazandıracaklar. Stellar’ın futbol dünyasındaki güçlü bağlantıları sayesinde Avrupa futbolunun kapıları da yetenekli Türk gençlerine ardına kadar açılacak.


Refleks Management Başkanı Olgun Peker, Stellar ile yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Stellar Başkanı Jonathan Barnett gibi tecrübeli bir futbol adamıyla birlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türk ve dünya futbolu bundan sonra dev projelere ve büyük sürprizlere hazır olsun. Avrupa’da büyük yatırımlar yapıyoruz. Amacımız, Stellar’ın futbol dünyasındaki tecrübelerinden de faydalanarak alanımızda zirveye çıkmak. Bunu yaparken de dünya futboluna yeni yetenekler kazandırmak” şeklinde konuştu.


Stellar Başkanı Jonathan Barnett ise Refleks Management ile yaptıkları anlaşmadan çok memnun ve mutlu olduklarını ifade etti.




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