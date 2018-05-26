Çok güçlü bir üretimin yapıldığı bir ekonomiyi çökertmek mümkün değil. Her yıl 1 milyon yeni iş imkanı çıkaran bir ekonomiye siz zarar veremezsiniz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valiliği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Giresun Atatürk Meydanı’nda düzenlenen halk iftarı programında sınır boylarında vatanı savunan, vatan için nöbet tutan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm mensuplarına ve tüm güvenlik güçlerine selam gönderdi. İstanbul’dan aday gösterilmesinin hiçbir zaman Giresun’dan ayrıldığını göstermediğini belirten Canikli, “Elbette bu süre içerisinde hem demokrasimizin hukuk sistemini kesintiye uğratmak isteyen birçok teşebbüs oldu, hem de ekonomideki dengeleri bozarak bu ülkeyi güçsüzleştirmek için birçok çabalar gerçekleştirildi, adımlar atıldı, hain bir takım teşebbüslerde bulunuldu. Bunların hamt olsun hiçbir tanesi başarılı olamadı. Hepsi milletimiz tarafından ve milletimizin emanetini yürüten Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kadro tarafından, bu milletin emanetine yapılan saldırıların hepsi Allah’ın izniyle def edildi, hepsi bertaraf edildi” dedi.

Türkiye’nin ekonomik dengelerini bozmaya yönelik bir takım adımlar atıldığını kaydeden Canikli, "Boşuna uğraşmayan, birincisi 2005 yılında olmak üzere bugüne kadar sayısız ekonomimize yönelik olarak saldırılarla karşı karşıya kaldık. Bundan daha ağır tablolarla özellikle biz 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabinde yine ekonomik dengeleri bozmayı hedefleyen, özellikle yine döviz piyasasındaki dengeleri bozmayı hedefleyen bir takım içeriden ve dışarıdan saldırılarla karşı karşıya kaldık. Biz onların hepsini etkisiz hale getirdik Allah’ın izniyle, milletimizin duasıyla ve milletimizle birlikte. Bundan sonra da aynısı olacak başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.

"40 milyon kişinin turist olarak ziyaret ettiği bir ülkenin ekonomisini çökertemezsiniz” diyen Canikli konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok güçlü bir üretimin yapıldığı bir ekonomiyi çökertmek mümkün değil. Her yıl 1 milyon yeni iş imkanı çıkaran bir ekonomiye siz zarar veremezsiniz, kalıcı şekilde zarar veremezsiniz bunu herkes biliyor. Onun için bütün milletimizin içi rahat olsun, bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak."

Cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Canikli, "Siz kime hizmet etmeye çalışıyorsunuz ?" diye sordu. Canikli, "Türk milletine hizmet etmedikleri kesin ve bir yerlerden aldıkları talimatın gereğini şu anda söylüyorlar ve bunu gizlemiyorlar. Milletin gözünün içine baka baka bu milletin, Türk milletinin gelişmesini, büyümesini, Türkiye’nin ekonomisinin büyümesini engelleyeceğiz diyorlar, önünü keseceğiz diyorlar. Bunu çıkıp meydanlarda vaat olarak bir de söylüyorlar. O kafayla gidilseydi, onların kafasıyla, onların düşünceleriyle hareket edilmiş olsaydı bugüne kadar Türkiye sayısız kereler ciddi ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmış olurdu ve onların kafasıyla hareket edilmiş olsaydı biz yerli ve milli savunma sanayimizi silah sistemini geliştiremezdik. Çünkü bunlar yerli ve milli olan her şeye karşılar, bunu da açık açık söylüyorlar gizlemiyorlar, televizyonlarda izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Onların kafasıyla hareket etmiş olsaydık biz o yerli ürünleri üretemez ve savunma ürünlerini, mühimmatı üretemez ve Türkiye’ye yönelik saldırılara karşı koyamazdık” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Canikli ve protokol üyeleri okunan ezan ile oruçlarını açtı. İftar programına Bakan Canikli’nin yanı sıra Milletvekiller Sabri Öztürk, Cemal Öztürk, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve protokol üyeleri katıldı.