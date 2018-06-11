Giresun’da konuşan Bakan Eroğlu, "En büyük büyüme yüzde 7,4. Nereden nereye. 2017’de de yüzde 7,4 büyüdük, bir dönem yüzde 11’e kadar çıktı bu ortalama, yüzde 7,4 bu da G 20 içinde. Türkiye en büyük büyüme oranıyla gerçekten şaha kalktı” şeklinde konuştu.

Giresun için üzüldüğü bir nokta olduğunu belirten Bakan Eroğlu, kirazın ana yurdu olan Giresun’da kiraz olmadığını belirterek, “Burada benim üzüldüğüm bir huşu var. Kirazın ana vatanı neresi? Giresun ama benim kızım Giresun’un evladı, eşim Giresunlu. Kızım sabah dedi ki, ’Baba Ordu’ya gelirken Giresun’dan kiraz getir’ dedi. Ama aradım Giresun’da kiraz yok. Bölge müdürüm sana bir talimat veriyorum, ormanlarda kiraz yetişecek ormanlarda kiraz seferberliği başlatalım. Masrafı bizden, yeri bizden, dikimi bizden olsun” diye konuştu.

Konuşma yaptığı sırada CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin resminin asılı olduğu üst geçide dönerek eleştiride bulunan Eroğlu, “Okmeydanı SSK Hastanesinde millet kuyruk oluştururdu. Ben de sabah namazından sonra onun önünden geçerdim. İSKİ Genel Müdürlüğü Aksaray’daydı o zaman. Sorardı yanımdaki, ‘Yahu bir hadise mi var?’ Ben diyeyim 1 kilometre, siz deyin 1,5 kilometre kuyruk olurdu. Bana sorulduğu zaman ‘Hadise falan yok bu SSK hastanesinden sıra fişi almak isteyenlerin kuyruğu’ derdim. Şimdi ne oluyor? İsteyen istediği yerde muayene olabiliyor mu? Size bir hususu daha anlatacağım eski Türkiye’de ilaç soygunu vardı, şimdi bu adamlar evvela bunun hesabını versin. Şu karşıda resmi olan adam” şeklinde konuştu.

“Muharrem İnce’ye sorun bakalım apoletleri nasıl sökecekmiş?” diyen Bakan Eroğlu, “Adaylar artık öyle haddini aşıyor ki özellikle Zeytin Dalı Harekatı’nda bir kahraman paşamıza laf uzatacak kadar dilini uzatan kişiler var ama bu millet o kişinin dilini keser. Çünkü o paşamız, Metin Temel paşamız kahramanca oralara girdi, dolayısıyla biz bütün Mehmetçiğimizin arkasındayız. Mehmetçiğimizi alkışlıyoruz. Hepimiz Mehmetçiğiz, gerekirse biz de Kandil’e gideriz, hepimiz. Muharrem İnce gelecekmiş, burada ona da o soruyu sorun bakalım, apoletleri nasıl sökecekmiş? Apoletleri söküp de PKK’nın temsilcisi HDP’ye mi takacak? Bunu da buradan gerçekten ayıplıyorum, yakıştıramadım. İşte bunların zihniyeti bu" ifadelerini kullandı.

Veysel Eroğlu, konuşmasının ardından yatırımların temelini atarak orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy sertifikalarını dağıttı. Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, belediye başkanları, ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.