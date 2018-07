Balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

Denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan’dan 1 Eylül’de kadar limanlara çektikleri tekneleri ile zarar gören ağlarının bakım ve onarımını yapacak olan balıkçılar, çalışmalarını sürdürüyor. Giresun’un Tirebolu ilçesinde balıkçılar, yaklaşık 2 ay önce başladıkları ağ bakımına devam ettiklerini belirttiler. Ağ onarımının ay sonuna kadar süreceğini ifade eden balıkçılar, ağ bakımının ardından ise bir ay kadar tatil yaptıktan sonra 1 Eylül’de "vira bismillah" diyeceklerini söylediler.

Yeni sezona sorunsuz şekilde hazır olmak için çalıştıklarını söyleyen balıkçı Mehmet Cebeci, “Bu meslek hatayı kabul etmiyor. Ağlar yırtık olursa balık yakalayamazsınız, tekneler bakımsız olursa sizi yarı yolda bırakır. Bunun için her türlü bakıma önem veriyoruz. Her balıkçı ile ağ bakım ve onarımını yapamayız. Bu işte tecrübeli kişilerle bu ağ bakımını yapmak zorundayız. Yeni sezon öncesi her türlü bakımımızı yaparak hazır hale geleceğiz. Burada ağların onarımı, şamandıraların bağlanması gibi birçok iş yapılmaktadır" dedi.

“Deniz kirliliği ağlara zarar veriyor”

Denizlerde son yıllarda yaşanan kirliliğin ağlara geçmiş yıllara göre çok daha fazla zarar verdiğini anlatan Cebeci, “Denizlerimiz her geçen gün bilinçsizce kirletiliyor. Özellikle kullanılan birçok ev eşyasını denizlerde görebiliyoruz. Buzdolabı, çamaşır makinesi, araba lastiği, araba parçaları ağlarımıza takılarak çok büyük zararlar veriyor" şeklinde konuştu.

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Yeni sezondan umutlu olduklarını da ifade eden Cebeci, “Geçtiğimiz sezon özellikle hamsi yüzümüzü güldürmüştü. Hamsi sezonu neredeyse 45-50 gün sürdü. Hamsi sezonunun uzun sürmesi ise balıkçıları kurtardı. Bu sezona da istavrit ile başlayıp, palamut, çinakopla devam edeceğiz ve yine hamsi ile sezonu bitireceğiz. Temennimiz iyi bir sezon geçirmektir” diye konuştu.

Balık sezonu bitmiş olsa da tayfalar için henüz tatilin başlamadığını söyleyen balıkçı Yaşar Çelik ise, “Bizim tatile çıkmamız için öncelikle ağların bakımını yapmamız gerekiyor. Ağların bakımının ardından bir ay kadar bir tatil yapıp, yeniden 1 Eylül’de vira bismillah diyerek denize açılacağız” dedi.